Selly, organizatorul „Beach, Please!”, despre exemplul pe care îl oferă tinerilor: „Am avut niște reușite atipice pentru vârsta mea” / Exclusiv

Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut drept Selly, nu se consideră un model pentru generația lui, însă este de părere că reușitele sale pot servi drept inspirație. Cel mai ambițios proiect al său de până acum este festivalul „Beach, Please!”, care a stârnit mai multe controverse după ediția din această vară. Înainte să devină ținta unui val de critici, tânărul de 23 de ani ne-a spus cum se raportează la greșelile sale.

Se consideră Selly un model pentru generația lui?

Selly și mentorul lui, Ștefan Lucian Gîtiță, fondatorul și CEO-ul casei de discuri Global Records, au co-fondat în 2022 festivalul „Beach, Please!”, la Costinești. Ediția din acest an a avut loc în perioada 10-14 iulie și a inclus mai multe incidente controversate. Rapperul Wiz Khalifa a fumat marijuana în timpul concertului său, French Montana l-a invitat pe scenă pe Andrew Tate, care este judecat pentru viol, iar cântărețul de manele Dani Mocanu, aflat în arest la domiciliu pentru violență, a transmis un mesaj video tuturor participanților la eveniment, majoritatea tineri.

În ediția Fresh by Unica din 1 mai, Selly ne-a spus cum se raportează la exemplul pe care îl reprezintă pentru tinerii din generația lui. La doar 23 de ani, Selly are o experiență notabilă în mai multe domenii. A început cu producția media, mai apoi implicându-se în organizarea de festivaluri de muzică, iar în prezent își dorește să intre și pe piața de imobiliare. Evoluția lui se datorează atât faptului că lucrează de la vârsta fragedă de doar 11 ani, cât și îndrumării lui Ștefan Lucian Gîtiță.

„Foarte multe din lucrurile pe care le-am făcut ar putea servi ca inspirație”

„Eu consider că oamenii se pot uita la mine și pot să învețe niște lucruri, pot să tragă niște concluzii. Sunt convins că anumite părți din ceea ce eu am făcut pot fi inspiraționale pentru oameni, dar mă feresc de termenul de model pentru că nimeni nu-i perfect. Cu siguranță în viața asta am avut niște reușite atipice pentru vârsta mea și asta poate servi ca o inspirație pentru alții care vor să exceleze în alte domenii și așa mai departe.

Dar asta nu înseamnă neapărat că, din toate punctele de vedere, aș fi un model. Dacă eu mâine aș face cea mai mare prostie, să spunem, și cu siguranță n-aș mai fi un model absolut deloc, aș face cea mai mare tâmpenie posibilă, în continuare, foarte multe din lucrurile pe care le-am făcut ar putea servi ca inspirație pentru mulți oameni”, a spus Selly, la Fresh by Unica.

Selly, despre „Beach, Please!”, ediția 2024: „A fost cumplit”

După festivalul „Beach, Please!”, Selly a declarat că nu și-a dorit nici ca Andrew Tate să urce pe scenă, nici ca Wiz Khalifa să fumeze marijuana în timpul prestației sale. Tânărul își asumă că momentul cu Andrew Tate putea fi evitat printr-o mai bună organizare. În ceea ce-l privește pe Wiz Khalifa, Selly este de părere că incidentul a ținut de autoritățile statului, pentru că nu consideră că este de datoria organizatorilor să percheziționeze artiștii invitați să cânte.

În ciuda acestor incidente, cea mai stresantă zi pentru Selly a fost cea în care Travis Scott trebuia să urce pe scenă. „A fost cea mai grea zi din viața mea, ziua de 14 iulie. A fost cumplit pentru că… Poți să faci totul bine, dar se poate întâmpla ca artistul, din cauza unei probleme medicale sau poate și-a pierdut vocea în ziua aia, să nu vină. Chiar dacă ai plătit și așa mai departe. Până nu l-am văzut pe scenă, nu am fost total liniștit”, a spus Selly, la Realitatea Plus.

Selly, invitat la Fresh by Unica

În paralel cu cariera online, vloggerul conduce o companie media cu ajutorul căreia a contribuit la proiecte precum reality show-ul online „Buzz House”, filmele „Romina VTM” și „Buzz House: The Movie”, printre alte proiecte. Totodată, până în prezent, tânărul antreprenor a investit în două festivaluri de muzică de la Costinești, într-un apartament în Mamaia și plănuiește să intre și pe piața de imobiliare din București.

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Selly despre decizia lui de a nu urma o facultate, despre activitatea fundației lui caritabile, dar și despre planurile sale de a întemeia o familie alături de iubita lui, Smaranda Știrbu.

