Cine e Johny Romano, „protejatul” lui Connect-R care face furori în lumea muzicală

Johny Romano a făcut furori în industria muzicală după ce a lansat piesa “Na janau”. Tânărul, cunoscut drept “protejatul” lui Connect-R, a fost invitat la “Xtra Night Show” pentru a-și spune povestea – cum l-a cunoscut pe Connect-R și cum a devenit artist.

„Numele meu, Johny, este real, așa mă strigă mama de când eram copil. Romano este adăugarea artistică. (…) Cu Connect-R m-am întâlnit de curând. Cântam freestyle prin casă și un prieten de-ai mei a postat pe Instagram și a etichetat mai mulți artiști. Nenicu, eu așa îi zic lui Connect-R, a sesizat și mi-a scris: ‘Hai la studio să facem treabă!’.

Am fost la studio și în 10 minute făceam muzică. Am venit ca rapper, inițial. În prima zi când am fost la studio nu a mers calculatorul, iar Connect-R are clape acolo. A cântat la clape ceva mai lejer și am început, natural, să cânt. S-a mirat și el. Până la urmă și-a revenit calculatorul, am pus un instrumental și am dat un freestyle. I-a plăcut. (…) A ieșit versul ‚Mă vede țiganii’ ca să fie cât mai veritabil”, a spus Johny Romano la Antena Stars.