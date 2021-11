Gina Pistol, din nou pe micile ecrane: „Sunt foarte fericită că m-am întors!”

Gina Pistol (40 de ani) revine pe micile ecrane. Gina va prezenta, la Antena 1, trei ediții speciale ale îndrăgitei emisiuni “Chefi la cuțite”, ce vor fi difuzate pe 29 și 30 noiembrie, și pe 1 decembrie, de la ora 20:30.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Iubita lui Smiley nu este singura surpriză a acestor ediții festive pentru că participanții la celebrul show culinar vor fi concurenții de la „Asia Express – Drumul Împăraților”. Așadar, printre componenții celor trei echipe conduse de chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se vor număra Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca și Emy și Cuza.

Invitații speciali ai emisiuni, cei care au rolul de a gusta preparatele pregătite de vedetele de la Asia Express, vor fi chiar familiile acestora, dar și Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Marin.

Concurenții vor avea șanse egale în aceste ediții pentru că chefii vor trage la sorți numele concurenților care le vor intra în echipe. În plus, preparatele vor fi exclusiv tradiționale românești.

Gina Pistol s-a declarat extrem de entuziasmată de revenirea la Antena 1, după îndelungata pauză în care a lipsit de pe sticlă pentru a avea grijă de fetița, Josephine (8 luni), pe care o are cu Smiley.

“Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina, conform a1.ro.