Actorul Florin Petrescu (52 de ani), celebru pentru rolul lui Axinte din „Vacanța Mare”, a declarat de curând că a slăbit 11 kilograme în doar 16 zile. Invitat în emisiunea „Star Matinal”, găzduită de Ameri Nasrin (31 de ani) și Dima Trofim (32 de ani), „Axinte” a spus cum a reușit să slăbească.

Cum a slăbit Axinte de la „Vacanța Mare” 11 kilograme în doar 16 zile

„Am slăbit 11 kilograme. Aveam 104 și acum am 93, după 16 zile. În primele două zile e o cură chiar drastică, cu sare amară, cu legume, cu cartofi… Am trimis analizele în Germania. După o lună vin analizele și, în funcție de analize, ai un meniu care îți reglează metabolismul”, a declarat actorul la Antena Stars.

„Am ținut cu strictețe regimul. Îți reglează și trigliceridele și tot. Eu am și colesterolul ridicat. Nu mi-a fost greu. Am stat în casă. Soacra mea mi-a gătit. Trebuie să fac și mișcare. Fac și mișcare, 5000 de pași pe zi. Nu stai în casă și aștepți să slăbești”, a mai spus.

„Vreau să ajung la 85 de kg. Am înălțime 1,74 m. Nevastă-mea îmi tot spune de câțiva ani (n.red: să slăbească). Dar m-a convins domnul Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, a făcut și el. Mi-a zis că nu-i place de mine și mi-a făcut legătura (n.red.: cu un nutriționist)”, a continuat.

„Până la 25 de ani am avut 50 de kilograme. Am plecat în Australia și acolo, din 1995 până în 1997, curios, cum e aia, cum e aia, am mâncat din toate. Am început să pun și m-am dus la 80 kg, apoi la 90 și când ajungi la câteva kilograme bune…”, a completat.

Actorul și soția lui, Carmen Petrescu (44 de ani), s-au căsătorit în anul 2012. Florin și Carmen formează un cuplu de 20 de ani. „Secretul relației noastre? Ne iubim, avem o familie frumoasă, mă înțelege și cu plecările, pentru că fac cam vreo 100 de mii de kilometri pe an, mai mult cu mașina cu șoferul decât cu Carmen, dar am timp și de familie”, declara actorul în mai 2021, la Antena Stars.

„N-au apărut până acum probleme, chiar nu ne-am certat niciodată. Doamne-ajută să nu fie și, dacă nu s-a întâmplat până acum, nu cred că mai e cazul. Amândoi lăsăm de la noi. Și ea, dacă mă vede nervos, supărat, normal că lasă de la ea, și eu la fel. Ea nu prea se enervează”, a mai spus.

„Îmi place ceea ce fac. Nu pot să mă las. Am 52 de ani, dar mă simt ca la 25. Soția mă menține, copilul, familia. Soția face și ea 44 de ani, băiatul 14 ani. Eduard e cu școala online, poate acum scăpăm, să se ducă la școală, că mi-a spus că îi e dor de colegi. L-am dat la baschet și mai merge în cantonament. (…) I-am luat și o chitară, dar e plină de praf. Nu vrea. Își las pe el să-și vadă de matematica lui și de școală. Face bine ceea ce face”, a completat.

