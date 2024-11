Daniel Prigoană spune că fratele său celebru l-a lăsat fără serviciu când avea probleme cu banii. „Un dușman nu îți face ce ne-a făcut Silviu nouă!”

Daniel Prigoană a explicat care este motivul pentru care nu mai vorbește cu nepotul său, Honorius, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, de aproape două decenii și a dezvăluit că a fost lăsat fără loc de muncă de Silviu Prigoană. După moartea fratelui său celebru, Daniel a făcut publice diverse detalii din trecutul familiei.

De ce nu vorbește fratele lui Silviu Prigoană cu nepotul lui

Între Silviu Prigoană și frații săi au existat mai multe tensiuni și conflicte de-a lungul anilor. Daniel Prigoană spune acum că a fost lăsat fără loc de muncă de fostul politician, iar după ce a apelat la Honorius, a primit o lovitură și de la acesta.

„Eu nu vorbesc cu Honorius de vreo 16-17 ani, pentru că m-a mințit. Când m-a lăsat Silviu Prigoană fără serviciu, l-am sunat pe Honorius. Urma să ne întâlnim. Cu o zi înainte l-am sunat să stabilim ora la care ne întâlnim. Mi-a zis ‘A, păi nu pot mâine, că încă nu m-am întors din Germania’.

I-am zis că vin luni și a zis că să nu vin, că nu e sigur că termină afacerile. Mințea de rupea. A zis că mă sună el când se întoarce în România. În seara aceea, Honorius a fost la un botez, nu în Germania” – a povestit Daniel Prigoană, pentru wowbiz.ro.

Daniel a mărturisit apoi că Sivliu Prigoană este de vină pentru neînțelegerile din familie.

„După ce m-a înlocuit Silviu atunci, l-am sunat să îl întreb cum face asemenea prostie, pentru că eu aveam rate la bancă. Silviu Prigoană m-a lăsat și fără firmă, și fără serviciu.

A încercat și cu fratele meu mai mic, dar nu i-a ieșit. Un om fără caracter. Un dușman nu îți face ce ne-a făcut Silviu nouă, la toți” – a mai declarat fratele lui Silviu Prigoană.

Daniel Prigoană, dezvăluiri neașteptate despre fratele lui

Tot legat de fratele său celebru, Daniel spunea în urmă cu câteva zile că nu se pricepea atât de bine la afaceri și nici nu avea atât de mulți bani cum se spunea, el bazându-se mai mult pe împrumuturile din bănci.

„Eu am deschis firma Rosal pentru el, m-am dus special la București. Am concesionat sectorul 2 de la Crin Halaicu, iar Silviu s-a autointitulat ‘Regele Gunoaielor’. Inclusiv postului TV Realitatea eu i-am pus denumirea. I-am zis lui Silviu să facă altceva, nu ca la celelalte televiziuni. Mi-a răspuns că nu se pricepe, că nu este în domeniu.



Mă uitam la televizor și am văzut jos, pe ecran, cotații, vremea și știri. Și i-am zis așa ceva vreau să văd, o televiziune de știri! 350.000 de dolari pe lună mergeau în televiziune. Nici asociații lui nu erau băgați atunci, era numai el.

Silviu nu a avut bani niciodată, a avut bani de la bancă. Lumea nu știe. Și-a deschis 58 de firme. El nu a făcut o firmă care să funcționeze, să aibă profit. Toate firmele lui au fost în faliment. A fost foarte deștept, dar numai la prostii. I-am salvat pielea de mai multe ori” – a mai spus fratele lui Silviu Prigoană.

Daniel Prigoană nu a fost la înmormântarea fratelui său celebru

Daniel Prigoană nu s-a arătat foarte afectat de moartea lui Silviu Prigoană. Cu toate că înmormântarea a avut loc în mare secret și doar cu familia apropiată a acestuia, Daniel spun că nu avea de gând să-l conducă pe ultimul drum pe fostul afacerist chiar dacă ar fi fost invitat.

„Păi când, că n-am fost anunțați de nimeni, de nimic. Habar n-am. Eu nu mergeam oricum, am spus că eu nu mă duc, pentru că știu că totul este un circ, dar frații mei au vrut să meargă. Au vrut să meargă amândoi și zic: ‘Unde mergeți voi, că există două variante: una, că nu vă lasă să intrați, pentru că nu poți, nu ai pretenții, că nu putea să învețe copilul asta nimic altceva de la tatăl lui’. L-au înmormântat și nu a știut nimeni. Exact cum a fost cu tatăl meu.

Ce a făcut Silviu cu tata, a făcut Honorius cu Silviu. Ce să învețe? Deci nu are nicio logică ce se întâmplă, dar asta e. Noi nu degeaba nu am mai vorbit cu el (n.r. cu Honorius) de 17 ani. De ce? Ce rost are circul ăsta? Nu știu ce au ei în cap. Cui folosește asta? Decât circul… Cum i-a plăcut lui Silviu să facă circ din orice, să iasă în evidență, nici pe el nu l-am înțeles!” – a declarat Daniel Prigoană la jumătatea lui noiembrie.

