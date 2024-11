Daniel Prigoană, declarații neașteptate despre fratele său celebru. „Eu am deschis firma Rosal pentru el, iar Silviu s-a autointitulat Regele Gunoaielor!”

Unul dintre frații regretatului Silviu Prigoană a făcut o serie de declarații neașteptate despre afacerile și succesul acestuia din timpul vieții. Daniel Prigoană susține că, în realitate, Silviu nu ar fi avut chiar atât de mulți bani și, de fapt, el i-ar fi dat ideea să-și deschidă o televiziune de știri și el ar fi pus bazele firmei de salubrizare pe care a avut-o.

Daniel Prigoană vine cu declarații neașteptate legate de fratele lui, la doar două săptămâni după decesul său. Fratele fostului afacerist spune că el a deschis firma Rosal pentru el.

”Eu am deschis firma Rosal pentru el, m-am dus special la București. Am concesionat sectorul 2 de la Crin Halaicu, iar Silviu s-a autointitulat ‘Regele Gunoaielor’. Inclusiv postului TV Realitatea eu i-am pus denumirea. I-am zis lui Silviu să facă altceva, nu ca la celelalte televiziuni. Mi-a răspuns că nu se pricepe, că nu este în domeniu.

Mă uitam la televizor și am văzut jos, pe ecran, cotații, vremea și știri. Și i-am zis așa ceva vreau să văd, o televiziune de știri! 350.000 de dolari pe lună mergeau în televiziune. Nici asociații lui nu erau băgați atunci, era numai el” – a declarat Daniel Prigoană pentru cancan.ro.

Fratele lui Silviu Prigoană nu a considerat niciodată că acesta avea un fler în afaceri, iar legat de averea sa, acesta se baza mai mult pe împrumuturile de la bancă.

”Silviu nu a avut bani niciodată, a avut bani de la bancă. Lumea nu știe. Și-a deschis 58 de firme. El nu a făcut o firmă care să funcționeze, să aibă profit. Toate firmele lui au fost în faliment. A fost foarte deștept, dar numai la prostii. I-am salvat pielea de mai multe ori.

Când este lăudat că ce om de afaceri a fost, noi râdem cu lacrimi. El a fost deputat și a candidat la primărie după ce i-a adus Adriana notorietate. Dacă nu era Adriana, el era Anonymus SRL”, a adăugat Daniel Prigoană.

Daniel Prigoană nu a participat la înmormântarea fratelui său

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani. Înmormântarea lui s-a petrecut într-un cadru extrem de restrâns și în mare secret, fără ca frații lui să fie chemați la ceremonie. La momentul respectiv, Daniel Prigoană spunea că nu s-ar fi dus la funeraliile fratelui său nici dacă ar fi fost chemat.

„Păi când, că n-am fost anunțați de nimeni, de nimic. Habar n-am. Eu nu mergeam oricum, am spus că eu nu mă duc, pentru că știu că totul este un circ, dar frații mei au vrut să meargă.



Au vrut să meargă amândoi și zic: ‘Unde mergeți voi, că există două variante: una, că nu vă lasă să intrați, pentru că nu poți, nu ai pretenții, că nu putea să învețe copilul asta nimic altceva de la tatăl lui’.

L-au înmormântat și nu a știut nimeni. Exact cum a fost cu tatăl meu. Ce a făcut Silviu cu tata, a făcut Honorius cu Silviu. Ce să învețe? Deci nu are nicio logică ce se întâmplă, dar asta e. Noi nu degeaba nu am mai vorbit cu el (n.r. cu Honorius) de 17 ani. De ce? Ce rost are circul ăsta? Nu știu ce au ei în cap. Cui folosește asta? Decât circul… Cum i-a plăcut lui Silviu să facă circ din orice, să iasă în evidență, nici pe el nu l-am înțeles!” – a declarat Daniel Prigoană atunci.

