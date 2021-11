Gabriel Cotabiță (65 de ani) a fost internat de urgență în octombrie 2021, în Spitalul Colentina din București. Solistul a avut simptome de accident vascular tranzitoriu. La scurt timp, artistul a fost externat. Invitat în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”, cântărețul a vorbit despre problemele sale de sănătate.

Gabriel Cotabiță, despre problemele sale de sănătate: „Deja m-am obișnuit”

„Nu e bine să știi dinainte problemele, pentru că te demoralizează, te lasă un pic nepregătit. Intri în fatalismul specific românesc: «Toate mi se întâmplă mie!». Eu am mai trecut printr-o problemă anul trecut. Am petrecut Crăciunul și Revelionul în spital. Deja m-am obișnuit cu asta. Toată lumea mi-a spus că nu se va întâmpla nimic cu mine, pentru că Dumnezeu are grijă de mine”, a declarat Gabriel Cotabiță la „Neața cu Răzvan și Dani”.

La începutul anului acesta, artistul a fost diagnosticat cu COVID-19 și internat în spital. „M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament”, a mărturisit artistul la vremea aceea.

Cu șase ani în urmă, în vara anului 2015, Gabriel Cotabiță a suferit un atac cerebral în urma căruia a fost în comă timp de o lună, având nevoie de o perioadă îndelungată de recuperare.

„Mi-a fost foarte greu luni de zile. Îmi amintesc că urcam pe scenă cu prompter, și cântam uitându-mă tot timpul acolo. Aveam momente când nu îmi aduceam aminte versurile, erau așa niște flash-uri ciudate… și trebuia să fac ceva rapid. De aceea, am recurs la acel tertip, să nu simtă oamenii din public că ar fi fost ceva în neregulă cu mine”, povestea solistul în aprilie 2019, pentru WOWbiz.

„Tulburările erau dure și îmi dădeau o stare de anxietate. Cu timpul, din fericire, ele au devenit din ce în ce mai rare, iar după un an nu am mai avut nimic. Totul este acum perfect și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru în fiecare zi”, mai spunea atunci.

Gabriel Cotabiță are trei fiice din mariajul cu Ioana Nagy (64 de ani), Aela (40 de ani) și gemenele Eliza și Milena (34 de ani). În anul 2016, la finalul lunii septembrie, Gabriel Cotabiță și actuala lui parteneră de viață, Alina, s-au căsătorit civil. Câteva zile mai târziu, în octombrie 2016, perechea s-a cununat religios.

Artistul și soția lui nu-și doresc copii. „Nici nu se pune problema de un moștenitor. Alina nu-și dorește un copil”, declara în trecut solistul, potrivit Click!.

„Pot spune că sunt extrem de liniștit și fericit lângă Alina. Sunt uimit de faptul că am făcut asta, că i-am cerut să se mărite cu mine… Femeia asta a stat lângă mine în spital zi și noapte. Ce dovadă mai mare de iubire mi-ar mai trebui? În plus, arată bine”, mai mărturisea Gabriel Cotabiță în trecut, potrivit VIVA!.

Foto: Facebook