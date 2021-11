Oana (42 de ani) și Viorel (77 de ani) Lis au COVID-19 și sunt în prezent internați la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. „Matei Balș” din București. Oana este căsătorită cu fostul politician din anul 2011.

Cum se simt Oana și Viorel Lis după infectarea cu noul coronavirus

„Am luat și noi beleaua, nu știu de unde, cum s-a întâmplat. Eu am avut simptome, iar când a început să aibă și Viorel nu am mai putut să am grijă și de el, și de mine, așa că am mers la spital. Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați”, a declarat Oana Lis, în emisiunea „La Măruță”.

„Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem și doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată. El e o persoană cu risc, este la o sursă de oxigen, în salon, ia tratament. Eu sunt super fericită că avem loc în spital. Nu este intubat”, a continuat.

„Este o formă medie, zic eu. Nu sunt medic și nu știu, dar este o persoană cu risc. Trebuie să avem grijă cu diabetul. Avem simptome amândoi. Trebuia să mergem la spital, nu puteam să stăm acasă. Cu greu am ajuns la spital. Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație”, a mai declarat Oana Lis.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Tatăl Oanei Lis a murit. Bărbatul s-a stins din viață în Spania

Vica Blochina, despre momentele dificile din timpul sarcinii: „Nu am avut bani de mâncare, de chirie”

Fiica regretatului Aurelian Preda trece printr-o perioadă dificilă. „Nu îmi mai merge viața atât de bine”

„Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie. Domnișoarele asistente spun că obosesc, că nu mi-e bine”, a declarat și Viorel Lis, la Antena Stars.

„Un om sănătos poate avea o mie de visuri. Însă un om bolnav are un singur vis… să fie sănătos. Avem amândoi COVID-19. Vă rog să ne țineți pumnii să trecem cu bine și peste această încercare!”, a mai scris Oana Lis în mediul online, pe 13 noiembrie 2021.

Oana și Viorel Lis formează un cuplu de 23 de ani. Perechea a aniversat 23 de ani de relație în septembrie 2021. Cuplul s-a cunoscut în perioada în care Viorel era primar al Capitalei. La vremea aceea, Oana, care avea doar 19 ani, era secretara politicianului.

Foto: Liberatea.ro