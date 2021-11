Benone Sinulescu s-a stins din viață joi, 18 noiembrie 2021, la vârsta de 84 de ani, în urma unei pneumonii de aspirație. Managerul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a dezvăluit ce este pneumonia de aspirație.

Ce boală l-a răpus pe Benone Sinulescu și ce spunea solistul cu un an în urmă despre moarte

Solistul s-a stins din viață la o zi după ce el și soția lui, Elena Sinulescu, au aniversat 40 de ani de căsnicie. „A făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus. N-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza COVID”, a declarat Elena Sinulescu pentru redacția Impact-Playtech.

„A murit acasă, nu a avut COVID, a avut pneumonie. I-am cumpărat concentrator de oxigen. Veneau medicii periodic acasă și avea două femei care s-au ocupat de el și l-au îngrijit așa cum trebuie. Fără el, viața nu mai e la fel. Ne-am făcut cavoul la Arad, la cimitir. Abia l-am convins să îl facem. M-am gândit că suntem bătrâni”, a mai declarat Elena Sinulescu pentru Click!.

„Pneumonia de aspirație este o formă foarte severă de pneumonie în care o parte din conținutul stomacului ajunge în plămân și arde plămânul. Este o pneumonie cu prognostic sever, cu necesar de asistență important și cu risc de deces mare. Sunt forme de pneumonie de aspirație care se vindecă și forme care, chiar dacă sunt internate, nu reușesc să depășească acest moment”, a declarat Beatrice Mahler la România TV.

„Este foarte important ca intervenția să se facă prompt în astfel de situații. Pneumoniile de aspirație pot fi întâlnite la persoanele care au come din diverse cauze, însă cele mai frecvente sunt întâlnite la persoanele cu afecțiuni neurologice. Este o pneumonie care evoluează sever și șansele de supraviețuire sunt extrem de mici la domiciliu”, a completat.

Benone Sinulescu: „Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”

„Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic. Eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului! Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori. Oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți. Deci am murit de vreo șase ori în presă. Vreau să vă zic ceva. Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”, mărturisea interpretul de muzică populară anul trecut.

Foto: Facebook