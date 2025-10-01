Florin Ristei s-a despărțit de iubita lui? Ce mesaj a transmis Yasmin Awad: „A dispărut flacăra”

Florin Ristei părea că și-a găsit dragostea în brațele frumoasei Yasmin Awad, o influenceriță cu o comunitate impresionantă. Cei doi s-au afișat de mai multe ori împreună și păreau un cuplu fericit. Totuși, recent, tânăra a lăsat să se înțeleagă altceva. Iată ce a postat în mediul online.

Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit?

Florin Ristei și iubita lui s-au afișat prima oară împreună în vara acestui an. Cântărețul a trecut printr-o despărțire dureroasă, însă părea că și-a găsit liniștea în brațele frumoasei Yasmin Awad, o tânără fermecătoare. Cei doi au apărut împreună destul rar, însă vara aceasta s-au afișat și au făcut prima lor vacanță împreună, undeva în Spania.

Cei doi s-au mai afișat prin store-uri împreună în mașină, pentru că Yasmin este influenceriță și are o comunitate impresionantă în mediul online.

Recent, ea a distribuit pe contul ei de TikTok două videoclipuri cu mesaje cu subînțeles. Fanii au făcut rapid legătura între mesajele ei și relația pe care o are, ajungând la concluzia că între cei doi lucrurile nu stau prea bine.

Într-un videoclip, tânăra a scris: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare”. Fanii au înțeles că nu ar mai fi îndrăgostită de Ristei.

Ulterior, ea a postat un alt mesaj la o fotografie cu ea în care poartă o pereche de ochelari: „Cum îl vezi după ce a dat-o de gard .de 2-3 ori”.

Nu se știe dacă Yasmin Awad a transmis mesajele cu subînțeles sau voia doar să fie amuzantă și oamenii să rezoneze cu spusele sale, însă urmăritorii s-au gândit imediat că ar exista probleme în relația ei cu Florin Ristei.

Cine este Yasmin Awad

Yasmin Awad are 32 de ani și este make artist cunoscut printre vedete. Prin mâinile ei au trecut nume precum Alina Ceușan, Alina Eremia sau Inna. Totodată, tânăra este influenceriță și face clipuri pe TikTok, unde strânge o mulțime de like-uri și comentarii.

Ea este într-o relație cu Florin Ristei de puțin timp. Cântărețul s-a despărțit de un an de logodnica lui, Naomi Hedman.

Yasmin Awad este mai mică cu 5 ani decât Ristei, cântărețul are 37 de ani. Tânăra are o comunitate impresionantă pe Instagram, unde este urmărită de peste 34.000 de oameni. Este pasionată de călătorii și de sport, filmându-se adesea în sala de fitness.

