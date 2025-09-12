Florin Ristei, incident în aeroport alături de iubita lui, Yasmin. Ce i-a făcut un fan

Florin Ristei a povestit un incident bizar petrecut în aeroport în timp ce pleca cu iubita lui, Yasmin Awad, într-o vacanță. Cei doi au o relație de puțin timp, iar tânăra este cunoscută pe TikTok, acolo unde face clipuri virale. Cântărețul și iubita lui au plecat într-o vacanță în urmă cu ceva timp, iar Ristei a povestit un incident bizar petrecut în aeroport.

Ce a pățit Florin Ristei cu un fan

Florin Ristei a povestit cu Speak la emisiunea „Fiertzi pe Insulă” că a avut mai multe vacanțe în această vară cu iubita lui. Speak

„Între timp, Florin Ristei și-a făcut gagică. E peste tot… În sfârșit, face și Florin acum dragoste. Să nu-i mai purtați de grijă. Florin Ristei e îndrăgostit acum. El a renunțat un pic la carieră și îi oferă timp iubitei lui”, a spus Speak despre prietenul lui.

Cântărețul a ținut să povestească o întâmplare pe care a trăit-o alături de Yasmin într-una dintre vacanțele lor. Când a ajuns în aeroport, Ristei a observat un fan care îl filma, așa că a decis să scoată telefonul și să îl filmeze la rândul său, pornind un mic dialog cu acesta. Se pare că gestul lui Ristei nu i-a picat prea bine fanului, care s-a speriat și a fugit.

„Acum vreo lună am fost plecat în vacanță un pic. Plecăm din aeroport și-l văd în timp ce mergeam… Eu eram cu Yasmin, mergeam așa… Și ăla făcea așa, ne filma. Și era pe video cu cineva, îi arăta cuiva ceva. Și când mă uitam spre el… Dar l-am banghit din prima, știi? Și mergând… Omul tot așa… Și la un moment dat scot telefonul și încep să-l filmez pe el. Și omul s-a uitat numai în față așa… Și vorbeam cu el, zic: «Zi mă, zi ceva, să te filmez și eu»! Numai așa făcea… Și se mai uita un pic… Și am vrut să-l postez, dar după îl fac celebru și nu are niciun sens”, a povestit Florin Ristei.

Ce diferență de vârstă este între Ristei și Yasmin

Yasmin Awad este mai tânără decât Florin Ristei. Cei doi au confirmat că au o relație și s-au afișat de mai multe ori împreună.

Yasmin este mai mică decât iubitul ei cu cinci ani. Ea are 32 de ani, iar Florin Ristei are 37 de ani, pe care i-a împlinit la finalul lunii august.

Yasmin Awad este celebră în mediul online și are o comunitate impresionantă pe TikTok și Instagram. În viața de zi cu zi, tânăra este make up artist și a colaborat cu mai multe vedete, așa că nu e deloc străină de lumea mondenă.

