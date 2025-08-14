Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii

Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! Relația dintre Florin Ristei și Yasmin Awad pare să fi trecut deja la un alt nivel. Nu mai este niciun secret că cei doi formează un cuplu, iar gesturile și aparițiile lor din ultima perioadă vorbesc de la sine. După ce și-au confirmat povestea de dragoste, cei doi au ales să petreacă clipe de vis într-un sejur romantic și exotic, departe de ochii curioșilor!

Surpriză însă, fiindcă nici în Tenerife nu s-au putut bucura de intimitate așa cum își doreau. Așa cum știm cu toții, în Tenerife stă și ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii, iar întâmplarea a fost să se întâlnească. După ce a postat pe rețelele de socializare acesta, e clar că relația devine tot mai serioasă și pare că amândoi își trăiesc povestea de iubire fără rețineri.

Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife!

După o perioadă plină, Florin Ristei a profitat de ultimele zile de vară și a plecat într-o vacanță de relaxare alături de Yasmin. Cei doi au ales exotica destinație Tenerife, însă au preferat să își păstreze discreția, postând imagini doar separat, fără a apărea împreună. Totul până când Marcel, fost concurent la „Insula Iubirii”, i-a întâlnit întâmplător la o petrecere pe insulă și a imortalizat momentul.

Citește și: Florin Ristei, primele declarații după ce a confirmat relația cu Yasmin Awad: „Fiecare poveste vine cu ritmul ei”

Au fost dați de gol de Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii

Ce-i drept, relația dintre Yasmin și Florin Ristei a fost o adevărată surpriză pentru fanii lor, iar fiecare apariție împreună continuă să stârnească interes. În ciuda încercării lor de a sta departe de ochii curioșilor, mereu a existat un detaliu sau o persoană care le-a dat planurile peste cap. De această dată, cel care i-a „trădat” fără intenție a fost chiar Marcel. Fotografia surprinsă în timp ce se distrau într-un club a ajuns rapid la fani, aducând la lumină noi dovezi că relația lor evoluează atât de frumos.

Citește și: Florin Ristei a confirmat relația cu Yasmin Awad. Cu ce se ocupă noua iubită a artistului

Florin Ristei și Yasmin Awad și-au asumat relația

Nu mai e un secret pentru nimeni, faptul cu după despărțirea de Naomi Hedman, Florin Ristei a evitat să se mai afișeze public cu o altă fată, acesta fiind și o persoană care ține foarte mult la viața lui privată, pe care încearcă din răsputeri să o țină departe de ochii curioșilor. Se pare însă că Yasmin l-a cucerit iremediabil, încât a decis să se afișeze cu ea în mediul online. S-au filmat în mașina artistului, demonstrând astfel că nu a fost o întâmplare apariția lor la premiera filmului, iar acum vacanța împreună. E clar că lucrurile evoluează și nu mai sunt doar la stadiul de cunoaștere.

Sursă foto: Instagram / Tiktok

Urmărește-ne pe Google News