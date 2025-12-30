Florin Ristei, sărbători de iarnă în Bali, alături de o brunetă misterioasă. Cum s-au fotografiat cei doi

Florin Ristei își petrece sărbătorile de iarnă în Bali, alături de o domnișoară misterioasă pe nume Alexandra. Cei doi au fost surprinși în aceleași locații exotice, iar imaginile lor au stârnit curiozitatea fanilor.

Florin Ristei, sărbători de iarnă în Bali

În mijlocul sezonului festiv de iarnă, Florin Ristei a ales să evadeze într-o destinație exotică. Potrivit Cancan, el se bucură de o vacanță spectaculoasă în Bali, Indonezia. Alegerea confirmă preferința pentru escapadele în paradisuri tropicale, dar ceea ce atrage însă cel mai mult atenția este compania aleasă de artist.

De-a lungul timpului, viața sentimentală a lui Florin Ristei a fost marcată de suișuri și coborâșuri. După despărțirea de Naomi Hedman, cu care a fost logodit, Florin părea să fi găsit din nou dragostea alături de Yasmin Awad, make-up artistă și creatoare de conținut online.

Pare-se însă că Yasmin ar forma un cuplu cu altcineva. Totodată, acum, Yasmin se află în Republica Dominicană pentru filmările Survivor 2026. Simultan, Florin trăiește propria aventură într-un colț exotic al lumii, alături de o brunetă superbă.

Florin Ristei se bucură de peisaje spectaculoase și experiențe unice în Bali, unde nu este singur. Cancan a dezvăluit că alături de el se află o tânără pe nume Alexandra. Împreună, cei doi au imortalizat momente la celebra cascadă Kanto Lampo, iar coincidența este că amândoi au publicat fotografii din același loc în aceeași zi.

Cine este Alexandra

Conform sursei citate, Florin și Alexandra se urmăresc pe Instagram și își apreciază reciproc postările, iar fotografiile lor din Bali au stârnit curiozitatea fanilor. Alexandra pare să fie muza perfectă pentru artist, care nu s-a sfiit să o surprindă în cele mai frumoase cadre. Alexandra este pasionată de fitness și călătorii, având în palmares o mulțime de destinații spectaculoase.

Dacă relația lor se va transforma într-o poveste de dragoste sau va rămâne doar o aventură de vacanță, rămâne de văzut. Până atunci, le dorim o vacanță minunată în Bali!

