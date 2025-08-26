Ce surpriză i-au făcut Gabriela Prisăcariu și Tiago lui Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Cum a reacționat prezentatorul

Dani Oțil a fost surprins de familia lui cu ocazia zilei sale de naștere. Prezentatorul Tv împlinește astăzi 45 de ani, iar cu această ocazie, soția și copilul lui i-au pregătit o surpriză memorabilă, plină de emoție.

De ce surpriză a avut parte Dani Oțil de ziua lui

Dani Oțil împlinește 45 de ani, iar cu această ocazie, Gabriela Prisăcariu și Tiago, fiul lor i-au pregătit o surpriză specială, chiar de dimineață. În timp ce Dani se afla în pat, cei doi au intrat în cameră cu un tort spectaculos, decorat cu mai multe figurine în formă de trabuc.

Soția și băiețelul lui Dani Oțil i-au cântat la mulți ani și au făcut din acest moment unul cu adevărat memorabil pentru prezentatorul Tv.

Gabriela Prisăcariu a transmis și un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a soțului său. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu șapte ani și acum au o familie frumoasă împreună.

„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil. Mulțumesc pentru ce am devenit azi! Gata, că nu vreau să-ți las amar în gură fix de ziua ta. La mulți ani! Te iubesc!”, a fost mesajul pe care Gabriela Prisăcariu l-a transmis soțului său.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu își măresc familia?

După venirea pe lume a lui Tiago și nunta spectaculoasă din 2023, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au vorbit despre lărgirea familiei cu încă un memebru. Se pare că soția prezentatorului își dorește enorm acest lucru, însă nu a reușit să își convingă soțul.

Gabriela a vorbit despre acest aspect când spunea că ar vrea să se mute din Corbeanca în București, pentru că petrece foarte mult timp în trafic.

Sper să fiu mutată în București, să nu mai stăm în Corbeanca. Ne petrecem toată viața în trafic și pierdem foarte mult timp. Trebuie să facem asta pentru copil, când o să înceapă școala. Sigur trebuie să ne mutăm. Nu avem cum să facem…

Va fi foarte greu, deci sigur trebuie să ne mutăm. Căutăm, vedem… Încă nu am găsit nimic să ne placă. Clar, este foarte frumos la casă, dar, cum zice soțul meu, nu le poți avea pe toate. Poate cu încă un copil, cine știe…

Eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că voi avea doi copii, pentru că nu îmi place să fiu singură și mi-aș fi dorit să am un frate, o soră… Încerc să-l conving pe Dani că este bine pentru Tiago să mai aibă un frățior sau o surioară”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Click.

