Cum arăta Dani Oțil în copilărie. Prezentatorul și fiul lui, Tiago, seamănă ca două picături de apă

Dani Oțil și fiul lui, Luca Tiago, seamănă ca două picături de apă, o demonstrează o nouă imagine cu prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” în copilărie. Fotografia a fost făcută publică de soția lui Dani, modelul Gabriela Prisăcariu, după ce acesteia i s-a spus că Tiago seamănă cu ea.

Cum arăta Dani Oțil în copilărie și adolescență

Gabriela Prisăcariu (32 de ani) a publicat la Instagram Story o fotografie rară cu soțul ei în copilărie. În imaginea alb-negru, Dani Oțil (44 de ani) zâmbește rușinos. De când s-a născut Tiago (3 ani), fiul lor, cuplul a căzut de acord că cel mic seamănă foarte mult cu mama prezentatorului de la Antena 1, Dorina Oțil.

Cu trecerea timpului, trăsăturile lui Tiago s-au schimbat, iar micuțul a moștenit, fără doar și poate, gropițele mamei sale. Totuși, Gabriela insistă că fiul ei și al lui Dani seamănă mai mult cu el decât cu ea. În sprijinul acestei opinii, modelul a împărtășit la Instagram Story o fotografie cu Dani în copilărie.

„Să mai zică cineva că Tiago seamănă cu mine”, a spus Gabriela Prisăcariu în mediul online.

Ce i-a lipsit lui Dani Oțil în adolescență: „Plângeam cu lacrimi, nu e normal”

Dani Oțil a avut o copilărie frumoasă, dar marcată și de lipsuri. Prezentatorul emisiunii „Power Couple România” provine dintr-o familie modestă cu doi copii, el fiind fratele mai mic. În podcastul „iTHINK cu Iusti Fudulu”, Dani a vorbit deschis despre ce i-a lipsit în copilărie.

„Îmi juram că o să am bani să-mi cumpăr în fiecare zi o ciocolată. Pentru că-mi luam odată la lună, sau la două luni, din ce mai ciuguleam de la mama, îmi strângeam și-mi luam o ciocolată Africana. Acum gândiți-vă că o ciocolată Africana este un nimic pentru un copil. El poate să aibă sertarul cu ciocolată. Dar eu mi-am jurat că o s-o am.

Și-acum mă gândesc că fi-miu n-o să plângă la nicio vitrină. Plângeam cu lacrimi, nu e normal. Nu mai eram copil, aveam 15-16 ani. Corpul meu cerea ciocolată, că mă antrenam, mergeam la handbal, mergeam la karate, voiam să mănânc dulce și nu aveam. Mâncam pâine cu miere”, a povestit prezentatorul TV, pentru sursa citată

