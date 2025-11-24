Dani Oțil i-a făcut un cadou de zeci de mii de euro soției sale, de ziua ei. Gabriela Prisăcariu a împlinit 33 de ani

Gabriela Prisăcariu a împlinit 33 de ani, iar soțul ei, Dani Oțil, a surprins-o cu un cadou impresionant. Matinalul de la „Neatza” i-a pregătit surpriza de zeci de mii de euro împreună cu fiul lor, Tiago.

Dani Oțil, cadou de zeci de mii se euro pentru Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu, soția celebrului prezentator TV Dani Oțil, a împlinit recent 33 de ani. Cu această ocazie, Dani i-a pregătit o surpriză extravagantă, demonstrând încă o dată că nu se uită la bani când vine vorba de a-și răsfăța partenera.

Dani Oțil, alături de fiul lor Tiago, a ales să o surprindă pe Gabriela cu un ceas Rolex, un accesoriu de lux foarte apreciat. Momentul oferirii cadoului a fost filmat și împărtășit de Dani cu fanii săi pe rețelele sociale. În videoclip, prezentatorul TV poate fi auzit discutând cu fiul său despre surpriza pregătită mamei:

„Dani: Azi știi că e ziua… a cui e? Mama ta și soția mea. Știi care sunt florile ei preferate? Tiago: Bujorii!”

În plus față de ceasul de lux, Gabriela a primit și un buchet frumos de bujori, florile ei preferate.

Citește și: Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv

Citește și: Dani Oțil, mai fericit ca niciodată. Soția și fiul lui au venit să îl viziteze în Malta, la filmările pentru Power Couple: „Vreau să îl iubesc pe tati”

Ce cadouri scumpe a mai primit Gabriela Prisăcariu

Acest gest generos nu este o noutate pentru cuplu. Dani Oțil are obiceiul de a-i face cadouri extravagante soției sale. În 2022, de exemplu, i-a oferit Gabrielei un bolid de lux Porsche. Prezentatorul TV a menționat chiar acest aspect în conversația cu fiul său: „Da, doar că greșeala mea e că i-am luat la 30 de ani un Porsche nou și acum nu mai știu ce să-i iau”.

Citește și: Celia, confesiuni emoționante. Artista a pierdut două sarcini: „Credeam că nu o să se mai întâmple”

Citește și: Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv

Deși cadourile scumpe sunt impresionante, Gabriela și Dani pun mai mult preț pe timpul petrecut împreună. Într-un interviu anterior pentru Cancan, Gabriela a declarat: „Nu, nu ne surprindem cu cadouri. Este suficient, nu știu, să ne luăm un moment de răsfăț, să mergem la un masaj sau să ieșim să luăm o masă în oraș sau să plecăm undeva din țară dacă se poate, dar cam aici este”.

De ziua ei, Gabriela Prisăcariu a avut parte și de un tort spectaculos, roz cu auriu, decorat cu perle.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la ziua de naștere a Gabrielei Prisăcariu, soția lui Dani Oțil

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News