  MENIU  
Home > Vedete > Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv

Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D, dezvăluie detalii inedite despre adolescența sa. Crescută cu reguli stricte, ea a învățat să-și câștige libertatea prin curaj și povești captivante.

Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copilărie

Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate figuri din televiziunea românească, a dezvăluit detalii inedite despre copilăria și adolescența sa. Prezentatoarea emisiunii «40 de întrebări» de la Kanal D este cunoscută pentru stilul său direct și confruntările memorabile cu invitații săi.

Denise a crescut într-un mediu cu reguli stricte, impuse în special de tatăl său, de origine iordaniană. În adolescență, a avut parte de momente tensionate, fiind nevoită să își apere dorința de libertate.

denise rifai fara interventiiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

„Eram în clasa a noua şi nu aveam voie să vorbesc cu niciun băiat. Nu exista varianta asta şi tata mi-a luat la un moment dat telefonul de la ureche, vorbeam cu un coleg. Întotdeauna a trebuit să îi explic tatălui meu tot felul de lucruri ca să îl fac să înţeleagă, să fie mai flexibil, îi spuneam tot felul de poveşti ca să îl înduplec. Mi se spunea Șeherezada, pe bună dreptate, pentru că aşa mi-am câştigat libertatea, spunând poveşti”, a povestit vedeta într-un interviu mai vechi.

“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
Recomandarea zilei

Deși regulile stricte i-au modelat caracterul, Denise Rifai a recunoscut că acestea au avut și un impact pozitiv, responsabilizând-o.

„Mie nu mi se pare în regulă să mă duc cu orice partener la părinţi, este o chestiune de respect şi pentru intimitatea mea ca femeie, şi pentru familie”, a adăugat ea.

Și-a atacat fără milă familia, iar acum Fulgy vorbește fără perdea despre Andra și Cătălin Măruță. Incredibil ce zice despre copiii cuplului, Eva și David! Nimeni nu se aștepta la așa ceva
Și-a atacat fără milă familia, iar acum Fulgy vorbește fără perdea despre Andra și Cătălin Măruță. Incredibil ce zice despre copiii cuplului, Eva și David! Nimeni nu se aștepta la așa ceva
Recomandarea zilei

Citește și: Denise Rifai și Dan Alexa, din nou împreună în public. Cum au fost surprinși

Citește și: Denise Rifai, adevărul despre ediția de „40 de întrebări” cu Dan Bittman: „A fost îngrozitor. Am început să transpir, m-am enervat foarte tare”

Cum arăta înainte de operațiile estetice

Recent, fanii au avut ocazia să vadă imagini rare din adolescența vedetei. Cu un machiaj pronunțat, păr natural și o privire pătrunzătoare, Denise era deja o prezență remarcabilă. Deși inițial se pregătea pentru o carieră în arhitectură, influența bunicii materne a orientat-o spre jurnalism.

După aproape un deceniu la Realitatea TV, unde s-a remarcat prin stilul incisiv, Denise a luat decizia curajoasă de a demisiona în 2020, refuzând să încalce principii deontologice, potrivit Libertatea.

Citește și: Cătălin Crișan s-a împăcat cu iubita. Ce spune Camelia despre artist: „Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice”

Citește și: Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. „Într-o lume fără drumuri, electricitate și ape curgătoare, am construit un resort complet autonom”

Denise Rifai, despre operațiile estetice

În ciuda speculațiilor, prezentatoarea Kanal D a declarat că nu a apelat la operații estetice, dar este o admiratoare a tratamentelor cosmetice.

„Cred foarte mult în alimentație. Mănânc foarte curat. Adică aleg să gătesc alimentele foarte curat. Ca să le conservăm proprietățile. Mănânc foarte mult verde. Mănânc proteină de bună calitate. Asta apropo de cum mă hrănesc. Mă hidratez. Beau foarte foarte multă apă. Și apropo de tot ceea ce înseamnă tratamente cosmetice, merg și îmi fac tratamente la salon“, a declarat ea în 2022 pentru VIVA!.

Vedeta consideră că aspectul său actual este rezultatul unui stil de viață echilibrat și al îngrijirii constante.

„Cred în creme și proceduri cosmetice inteligente. Și cred că o femeie trebuie să fie îngrijită, din multul sau puținul pe care îl are. Trebuie să fim feminine și să ne iubim și să ne răsfățăm măcar puțin, chiar dacă o putem face doar din când în când”, a subliniat Denise Rifai.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Denise Rifai înainte de a deveni cunoscută

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV. Înjurături și gest neașteptat în timpul emisiunii
Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV. Înjurături și gest neașteptat în timpul emisiunii
Fanatik
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!”
GSP.ro
Detaliul din living prin care și-a lăsat mască fanii: „Să ai 50 de milioane în bancă, dar sufrageria ta să arate precum cea din casa bunicilor”
Detaliul din living prin care și-a lăsat mască fanii: „Să ai 50 de milioane în bancă, dar sufrageria ta să arate precum cea din casa bunicilor”
Click.ro
Doi ani fără Rona Hartner! Mama artistei, în lacrimi la mormânt. Sora artistei, Rinda, a venit tocmai din Canada pentru pomenire: „Ne-a lăsat multe”
Doi ani fără Rona Hartner! Mama artistei, în lacrimi la mormânt. Sora artistei, Rinda, a venit tocmai din Canada pentru pomenire: „Ne-a lăsat multe”
TV Mania
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Citește și...
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
Cum se calculează pensia specială a unui judecător. De ce poate ajunge la peste 23.000 lei pe lună la doar 48 de ani
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Tristețe uriașă în Italia. A murit Ornella Vanoni, vocea care a cucerit generații întregi
Cum arată și cu ce se ocupă acum Adriana Muraru. Fosta colegă a Andreei Esca a ales un job total diferit
Vacanță de vis la Viena
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihai Trăistariu dezvăluie câți bani câștigă din publicitate: „Noi artiștii mai și mâncăm moca”
Mihai Trăistariu dezvăluie câți bani câștigă din publicitate: „Noi artiștii mai și mâncăm moca”
Ada Condeescu, dezvăluiri rare despre căsnicia cu regizorul Cătălin Mitulescu și felul în care își cresc cei doi copii: „Lucrurile astea te unesc foarte mult” / Exclusiv
Ada Condeescu, dezvăluiri rare despre căsnicia cu regizorul Cătălin Mitulescu și felul în care își cresc cei doi copii: „Lucrurile astea te unesc foarte mult” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
S-au căsătorit? Raluka și iubitul Guy Kouris, cu 22 de ani mai mare, au apărut cu verighetele pe deget: „Te iubesc”. Nu-l mai ține ascuns
S-au căsătorit? Raluka și iubitul Guy Kouris, cu 22 de ani mai mare, au apărut cu verighetele pe deget: „Te iubesc”. Nu-l mai ține ascuns
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Elle
Irina Rimes, despre schimbările din viața ei și relația cu David Goldcher. Cu ce s-a confruntat artista: „A fost un an greu...”
Irina Rimes, despre schimbările din viața ei și relația cu David Goldcher. Cu ce s-a confruntat artista: „A fost un an greu...”
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas sărbătoresc 25 de ani de căsnicie. Imagini emoționante de arhivă dezvăluite abia acum de celebrul cuplu. Foto
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas sărbătoresc 25 de ani de căsnicie. Imagini emoționante de arhivă dezvăluite abia acum de celebrul cuplu. Foto
DailyBusiness.ro
SUA au elaborat un plan de pace care prevede ca Ucraina să renunțe la anumite teritorii și la o parte din armament
SUA au elaborat un plan de pace care prevede ca Ucraina să renunțe la anumite teritorii și la o parte din armament
Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA, a fost audiat de Senatul american: Voi ajuta companiile americane să identifice și să securizeze mai multe oportunități de investiții în România
Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA, a fost audiat de Senatul american: Voi ajuta companiile americane să identifice și să securizeze mai multe oportunități de investiții în România
A1.ro
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Horoscop 23 noiembrie 2025. O zodie e pusă la încercare de Univers. Ori găsește puterea să meargă mai departe ori va pierde tot ce a câștigat în ultima perioadă
Horoscop 23 noiembrie 2025. O zodie e pusă la încercare de Univers. Ori găsește puterea să meargă mai departe ori va pierde tot ce a câștigat în ultima perioadă
Simona Butură de la Insula Iubirii, sezonul 8, iubește din nou! Prima imagine cu noul iubit: „Uneori oamenii potriviți apar exact când ai nevoie să-ți amintești cât de frumoasă e viața”
Simona Butură de la Insula Iubirii, sezonul 8, iubește din nou! Prima imagine cu noul iubit: „Uneori oamenii potriviți apar exact când ai nevoie să-ți amintești cât de frumoasă e viața”
Ce spune Fulgy despre familia Măruță: „E greu și deranjează o țară întreagă”
Ce spune Fulgy despre familia Măruță: „E greu și deranjează o țară întreagă”
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit 3 luni. Soția fotbalistului a împărtășit fotografii rare cu Giorgios
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit 3 luni. Soția fotbalistului a împărtășit fotografii rare cu Giorgios
Observator News
El este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar. Maşina în care se afla Ionuţ s-a rupt în două
El este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar. Maşina în care se afla Ionuţ s-a rupt în două
Libertatea pentru Femei
Ultima oră despre Andrei Zaharescu. Anunțul grav care îi schimbă viața complet, dar nu doar lui! 4 copii cu 3 femei are fostul soț al Andreei Berecleanu
Ultima oră despre Andrei Zaharescu. Anunțul grav care îi schimbă viața complet, dar nu doar lui! 4 copii cu 3 femei are fostul soț al Andreei Berecleanu
O mai știi pe prezentatoarea Știrilor Pro TV? Era rivala Andreei Esca. Cum arată și cu ce se ocupă acum. Nu mulți ar avea curajul!
O mai știi pe prezentatoarea Știrilor Pro TV? Era rivala Andreei Esca. Cum arată și cu ce se ocupă acum. Nu mulți ar avea curajul!
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Flavia Grosan a murit. Declaratia HALUCINANTA facuta inainte sa se stinga
Flavia Grosan a murit. Declaratia HALUCINANTA facuta inainte sa se stinga
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alternativa naturală la Ozempic care ajută la pierderea în greutate
Alternativa naturală la Ozempic care ajută la pierderea în greutate
Semne de cancer la ficat: 3 simptome care apar adesea împreună cu pierderea bruscă în greutate
Semne de cancer la ficat: 3 simptome care apar adesea împreună cu pierderea bruscă în greutate
Horoscop decembrie 2025: Trei zodii își încep anii lor de AUR, în timp ce restul primesc o lecție pe care nu o vor uita
Horoscop decembrie 2025: Trei zodii își încep anii lor de AUR, în timp ce restul primesc o lecție pe care nu o vor uita
Virus mutant asemănător răcelii se răspândește rapid: legătura cu paralizia și meningita la copii șochează experții
Virus mutant asemănător răcelii se răspândește rapid: legătura cu paralizia și meningita la copii șochează experții
TV Mania
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul! Vezi cum arată „pachețelul blonduț de nota 10” care a topit internetul
Denise Rifai, de nerecunoscut în fotografiile de arhivă! Ce dezvăluie despre intervențiile estetice
Denise Rifai, de nerecunoscut în fotografiile de arhivă! Ce dezvăluie despre intervențiile estetice
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Irina Columbeanu, ședință foto ca în reviste în Dubai! Ce i-au reproșat internauții adolescentei
Irina Columbeanu, ședință foto ca în reviste în Dubai! Ce i-au reproșat internauții adolescentei
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton