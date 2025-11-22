Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D, dezvăluie detalii inedite despre adolescența sa. Crescută cu reguli stricte, ea a învățat să-și câștige libertatea prin curaj și povești captivante.

Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copilărie

Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate figuri din televiziunea românească, a dezvăluit detalii inedite despre copilăria și adolescența sa. Prezentatoarea emisiunii «40 de întrebări» de la Kanal D este cunoscută pentru stilul său direct și confruntările memorabile cu invitații săi.

Denise a crescut într-un mediu cu reguli stricte, impuse în special de tatăl său, de origine iordaniană. În adolescență, a avut parte de momente tensionate, fiind nevoită să își apere dorința de libertate.

„Eram în clasa a noua şi nu aveam voie să vorbesc cu niciun băiat. Nu exista varianta asta şi tata mi-a luat la un moment dat telefonul de la ureche, vorbeam cu un coleg. Întotdeauna a trebuit să îi explic tatălui meu tot felul de lucruri ca să îl fac să înţeleagă, să fie mai flexibil, îi spuneam tot felul de poveşti ca să îl înduplec. Mi se spunea Șeherezada, pe bună dreptate, pentru că aşa mi-am câştigat libertatea, spunând poveşti”, a povestit vedeta într-un interviu mai vechi.

Deși regulile stricte i-au modelat caracterul, Denise Rifai a recunoscut că acestea au avut și un impact pozitiv, responsabilizând-o.

„Mie nu mi se pare în regulă să mă duc cu orice partener la părinţi, este o chestiune de respect şi pentru intimitatea mea ca femeie, şi pentru familie”, a adăugat ea.

Cum arăta înainte de operațiile estetice

Recent, fanii au avut ocazia să vadă imagini rare din adolescența vedetei. Cu un machiaj pronunțat, păr natural și o privire pătrunzătoare, Denise era deja o prezență remarcabilă. Deși inițial se pregătea pentru o carieră în arhitectură, influența bunicii materne a orientat-o spre jurnalism.

După aproape un deceniu la Realitatea TV, unde s-a remarcat prin stilul incisiv, Denise a luat decizia curajoasă de a demisiona în 2020, refuzând să încalce principii deontologice, potrivit Libertatea.

Denise Rifai, despre operațiile estetice

În ciuda speculațiilor, prezentatoarea Kanal D a declarat că nu a apelat la operații estetice, dar este o admiratoare a tratamentelor cosmetice.

„Cred foarte mult în alimentație. Mănânc foarte curat. Adică aleg să gătesc alimentele foarte curat. Ca să le conservăm proprietățile. Mănânc foarte mult verde. Mănânc proteină de bună calitate. Asta apropo de cum mă hrănesc. Mă hidratez. Beau foarte foarte multă apă. Și apropo de tot ceea ce înseamnă tratamente cosmetice, merg și îmi fac tratamente la salon“, a declarat ea în 2022 pentru VIVA!.

Vedeta consideră că aspectul său actual este rezultatul unui stil de viață echilibrat și al îngrijirii constante.

„Cred în creme și proceduri cosmetice inteligente. Și cred că o femeie trebuie să fie îngrijită, din multul sau puținul pe care îl are. Trebuie să fim feminine și să ne iubim și să ne răsfățăm măcar puțin, chiar dacă o putem face doar din când în când”, a subliniat Denise Rifai.

