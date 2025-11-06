Ce spune Serghei Mizil despre Denise Rifai și Dan Alexa: „Nu știu dacă o să meargă relația”

Serghei Mizil a spus ce părere are despre cel mai nou cuplu din showbiz, Denise Rifai și Dan Alexa. Mizil și Alexa au participat amândoi la Asia Express 2025, Mizil cu Mara Bănică, iar Alexa cu Gabi Tamaș.

Serghei Mizil nu îi vede pe Denise Rifai și Dan Alexa căsătoriți

Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși de mai multe ori împreună în ultimele săptămâni. Deși nu au confirmat speculațiile despre relația lor, Rifai și Alexa „se potrivesc”, din punctul de vedere al lui Serghei Mizil.

„Mă bucur mult pentru ei, ce pot să spun, că eu țin la amândoi. Eu zic că se potrivesc, din moment ce sunt împreună, se potrivesc. Eu nu știu dacă s-a aprins flacăra când a fost el în emisiune la ea, dar foarte bine că s-a echilibrat, că și-a găsit o parteneră, din punctul meu de vedere. Nu cred că e prea devreme pentru el, e băiat tânăr, nu trebuia să stea să aștepte. Nu știu dacă o să meargă relația, asta nu poți să știi niciodată, cine poate ști asta? Dar eu mă bucur, din punctul meu de vedere sunt un cuplu foarte frumos”, a spus Serghei Mizil, pentru Cancan.ro.

Citește și: Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei

„Căsătoria e o imbecilitate”

Deși i se par potriviți unul pentru celălalt și se bucură pentru ei, Mizil nu-i vede pe Alexa și Rifai căsătoriți. Mizil spune despre căsătorie că este „o imbecilitate”, cu toate că este căsătorit de 36 de ani cu aceeași femeie.

„Nu îi văd căsătoriți, nu cred. Adică, pot să zic ce aș face eu, în situația asta. Prin câte am trecut și eu, și el, nu m-aș mai căsători. Căsătoria e o imbecilitate, un act care te leagă de una sau de unul care te face varză. Există o groază de variante. Te duci la notariat, faci acte, fiecare cu ce vine. Sunt multe variante. Eu nu mai sunt la vârsta la care să zic că mă duc să o iau pe una virgină, să prind buchetul. O imbecilitate”, a mai spus Serghei, pentru sursa citată.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Serghei Mizil. Ana și Smaranda au ales să ducă o viață departe de luminile reflectoarelor

„El e un băiat foarte inteligent”

Nu în ultimul rând, Mizil a spus că Alexa și Rifai sunt amândoi „foarte inteligenți”.

„Dar oricum, amândoi sunt foarte inteligenți. Poți să discuți orice cu ei. El e un băiat foarte inteligent și cu foarte mult bun simț. Iar ea, la fel, o femeie foarte inteligentă, a făcut o emisiune care a prins foarte bine, are succes”, a declarat Serghei Mizil.

Foto: Antena 1; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News