Cine este Mihai Sturzu. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din muzică și politică și ce spune despre fostele relații: „Mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă”

Mihai Sturzu este invitatul acestei săptămâni în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Sturzu a cântat în trupa Hi-Q timp de aproape două decenii înainte de a-și încerca norocul în politică. După ce s-a retras din viața politică, Mihai a decis să-și urmeze visul copilăriei. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce se ocupă în prezent.

Cine este Mihai Sturzu. Data nașterii, studii și carieră

Mihai Sturzu (46 de ani) s-a născut pe 3 octombrie 1979, la București, însă a copilărit la Brașov. A urmat Colegiul Național „Unirea”, secția Limbi Străine, și Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității „Hyperion” din București, potrivit CV-ului său din vremea în care a fost deputat.

În anul 1996, alături de prietenul său din copilărie, Florin Grozea, Mihai Sturzu a fondat trupa Hi-Q, care s-a bucurat de un succes răsunător, cu piese precum „Gașca mea” și „Razna” fiind ascultate și acum la petreceri și nu numai.

În anul 2007, Sturzu și-a început colaborarea cu Partidul Social Democrat, din dorința de a promova un program de educație non-formală numit „Modelul meu”, care avea scopul de a direcționa atenția tinerilor către persoanele publice care au adus beneficii reale României. În politică, Sturzu a fost membru al Camerei Deputaților și președinte al Tineretului Social Democrat. În prezent nu mai are nicio implicare în politică.

„Nu mai am nicio legătură cu politica. În afară de faptul că mai am prieteni politicieni, oameni extraordinar de buni și de sufletiști. Sunt oameni geniali și în PSD, și în PNL, și în USR. Dar am rămas prieten cu ei și nu vorbim politică atunci când ne vedem. Pur și simplu nu mă mai interesează. Îmi văd de viața mea”, spunea Mihai Sturzu în 2021, într-un interviu pentru Libertatea.

Citește și: Mihai Sturzu, adevărul despre cearta cu Marius Moga. Ce spune despre Dana Nălbaru: „Mă înclin în fața ei”

Cu ce se ocupă Mihai Sturzu

După aproximativ 15 ani de Hi-Q, Sturzu a decis să-și urmeze visul copilăriei și să devină pilot. La 32 a obținut prima licență, cea de pilot privat. Apoi, în 2017, a obținut și licența de pilot de linie.

„Am făcut școala de la Ghimbav-Brașov pentru prima licență, iar azi am ajuns să am licențele pentru toate tipurile de avion. Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani. Mai târziu, trei prieteni s-au rugat de mine să mă duc cu ei la școala de piloți de linie, aveau nevoie să fie patru oameni în grup”, spunea Sturzu acum ceva timp, potrivit Libertatea.

Din 2023, Mihai Sturzu este comandant de aeronavă.

„E foarte mișto aviația, se potrivește cu felul meu de a proceda. Am învățat foarte multe, nimic nu este la întâmplare, totul este pe bază de școală, nu de talent. Sigur că are și poezia ei, oricât de riguroasă ar fi, vezi cele mai frumoase răsărituri și apusuri din cockpit. Se îmbină rigurozitatea cu poezia”, a mai zis Mihai Sturzu, care după multe ore de zbor acum e comandant de aeronavă.

Citește și: Fata cea mare a lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru este de o frumusețe răpitoare la 18 ani. Imagini rare, de colecție cu Sofia

Mihai Sturzu, singur la 46 de ani

Dacă profesional îi merge de minune, în plan personal Mihai Sturzu nu se simte la fel de împlinit. Ultima lui relație s-a încheiat acum aproximativ patru ani.

„Cred că acum vreo 3 ani jumătate s-a terminat abrupt încă o relația a mea. Și pe lângă faptul că s-a terminat și că ea este o persoană extraordinară, un om minunat fosta mea parteneră… Marele semnal de trezire a fost că se terminase încă o relație identică cu toate celelalte pe care le avusesem. Și mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă. E ca și cum aș fi la volan, pe un drum, și din când în când trec prin aceeași localitate, dar nu îmi dau seama, și pur și simplu se schimbă personajul de lângă mine. A fost nu știu… Cristiana, Mihaela, Floriana, Cătălina, Alexandra. Mereu se schimbă, dar eu eram acolo și mereu, mereu în același traseu, în roată. Și a fost îngrozitor acel final de relație și tot ce a adus el. Că eu mai terminasem relații și am mai terminat de atunci relații. E ok. Dar acea întâlnire cu mine însumi și cu acel drum pe care îl fac și din care nu ies… a fost o perioadă grea pentru mine, îngrozitoare. Au fost vreo șase luni de tot felul de întrebări. Și cred că a fost un moment bun. (…) Acel moment a fost un moment în care… a început o altă perioadă a vieții mele. Am ieșit din buclă”, a mărturisit Mihai Sturzu la începutul anului, potrivit Cancan.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News