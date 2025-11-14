Denise Rifai, adevărul despre ediția de „40 de întrebări” cu Dan Bittman: „A fost îngrozitor. Am început să transpir, m-am enervat foarte tare”

Denise Rifai a oferit detalii din culisele ediției de „40 de întrebări” cu Dan Bittman, în podcastul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă.

Denise Rifai, adevărul despre ediția de „40 întrebări” cu Dan Bittman

Denise Rifai a dezvăluit că Dan Bittman i-a provocat nervi cum n-a făcut niciun alt invitat de la „40 de întrebări” până acum. Jurnalista a povestit, în podcastul „Vin de-o poveste”, cum a scos-o artistul din sărite, după ce gazda, Radu Țibulcă, a zis că Bittman i s-a părut cel mai relaxat invitat din emisiunea ei.

„N-a fost relaxat Bittman deloc. Înainte de emisiune a fost îngrozitor, doar că el este un foarte bun actor. A fost o emisiune foarte grea. Începutul a fost îngrozitor. Eu sunt o tipă foarte dură. Performanța nu se face altfel. La mine este foarte multă disciplină și rigoare”, a început prezentatoarea TV.

Ediția de „40 de întrebări” cu Bittman a fost printre primele ediții ale emisiunii lansate în 2020, la Kanal D. După câteva personalități politice, realizatorii emisiunii au dorit un artist, iar Bittman a fost ales să îndeplinească acest rol.

„Vine artistul, îmbrăcat într-un palton, îl cunosc. Nu există dialog între mine și invitați, mai ales pe care nu-i cunosc. Îl invit la platou și îmi spune că el vrea să meargă cu paltonul. La mine lucrurile sunt foarte stricte. Am început să transpir, m-am enervat foarte tare. Am cerut să vină o colegă să preia această situație. Eu aveam de condus o emisiune cu marele, distinsul nostru, artist”, a mai povestit Denise Rifai, pentru sursa citată.

„Stilul de nervi pe care l-am avut înainte de această emisiune nu l-am avut cu niciun alt invitat”

Bittman a fost de acord, în cele din urmă, să filmeze fără palton, însă tensiunile nu s-au încheiat acolo. Ajuns în platou, artistul ar fi început să se fâțâie pe scaun.

„Ajungem în platou și omul începe să se miște pe scaun, măi dar încontinuu. Făcea în toate felurile. Iar am început să transpir, tura a doua. Faceți ceva să-l calmați. Era foarte stresat. Stilul de nervi pe care l-am avut înainte de această emisiune nu l-am avut cu niciun alt invitat”, a mărturisit jurnalista.

Denise a explicat și de ce voia Bittman să-și poarte paltonul. În el era ascuns inelul pe care i l-a oferit în emisiune.

„El avea în palton inelul pe care mi-l cumpărase. Noi nu ne cunoșteam. Sunt o tipă serioasă, profundă. Eu l-am sunat să-l invit. M-a întrebat trei chestiuni, mi s-a părut super ciudat, apoi a acceptat pe loc și apare momentul întâlnirii cu el cu paltonul. El era intimidat de cutia pe care trebuia să o ascundă. El s-a gândit să pună cutia pe masă și să negocieze întrebările. A fost o emisie grea”, a mai spus Rifai.

Dan Bittman a negat relația cu Denise Rifai, deși au fost surprinși de mai multe ori împreună

După momentul inelului din emisiune, despre Denise Rifai și Dan Bittman s-a speculat că ar forma un cuplu. În vara lui 2023, jurnalista și artistul au fost surprinși de paparazzi Cancan împreună la plajă. Câteva luni mai târziu, în februarie 2024, Rifai și Bittman au fost surprinși de paparazzi Spynews la plimbare în Capitală. În aceeași lună, într-un interviu pentru revista VIVA!, artistul nega relația cu Rifai.

„Apropo de a avea o relație cu Denise, nu. Sincer, nu mă văd mergând până acolo. Prefer o amiciție bună și frumoasă cu un om frumos, deștept și cu calități formidabile decât să-mi fac proiecții… Mai ales că, de la o anumită vârstă-ncolo, nu-ți mai faci proiecții atât de lungi ca perioadă. Te gândești ca ultimii ani ai vieții să-i petreci frumos, cu cineva, dacă se poate, asta apropo de întrebarea cu iubita. N-o să vă zic, ca să nu explodeze din nou presa tabloidă (râde), dar prioritățile încep să fie foarte importante, tocmai pentru că mai ai încă multe de făcut, dar începi să prioritizezi”, a spus Bittman atunci.

Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz

În prezent, despre Denise Rifai se speculează că ar forma un cuplu cu Dan Alexa. Pe același principiu, după ce l-a avut invitat în emisiunea ei, jurnalista a fost surprinsă de paparazzi alături de Alexa la restaurant în Capitală.

