Reacția Danei Budeanu după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a povestit când și cum a cunoscut-o. „Eu nu-l tutuiesc!”

Dana Budeanu a reacționat în mediul online după ce Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, despre cum și când a cunoscut-o pe stilistă.

Alexandru Rogobete, lăudat de Dana Budeanu

Acum câteva luni, într-o postare pe Facebook, Dana Budeanu l-a apărat public pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmând că este „primul ministru de după Revoluție care se confruntă direct cu sistemul privat”, contrar criticilor apărute online. Ea a lăudat decizia acestuia de a respinge legea privind legalizarea consumului de droguri, pe care a considerat-o inacceptabilă. De asemenea, a evidențiat extinderea programului ambulatoriilor din spitalele publice până la ora 20:00, subliniind impactul pozitiv asupra accesului cetățenilor la servicii medicale de stat.

„Mărește programul în ambulatoriul spitalelor publice până la ora 8 seara, ceea ce înseamnă că omul obișnuit are acces la sistemul public cum ar trebui, nu stau la banana medicului care fugea la privat! În același timp, banii de la casă se duc la spitalele publice pentru decontări, în loc de spitalele private care n-au dreptul oricum să fure banii statului!!!! Aici intră și accesul omului de rând la analize de toate felurile la stat, nu jecmănit la privat!” – a transmis stilista pe rețelele de socializare.

Când cunoscut-o Alexandru Rogobete pe Dana Budeanu

În cadrul emisiunii „40 de întrebări”, Denise Rifai l-a întrebat pe ministrul Sănătății „cum a cucerit-o pe Dana Budeanu”. Alexandru Rogobete a povestit că a „cunoscut-o” în vara anului 2024, într-un context complet întâmplător.

Deși nu avuseseră ocazia să interacționeze direct, stilista vorbea deja despre el în termeni laudativi, apreciindu-i implicarea și curajul în reformarea sistemului public de sănătate. Ministrul a explicat: „Ne-am cunoscut total întâmplător, iar doamna Dana Budeanu m-a ajutat cu vizibilitatea, este adevărat. Încă de la începuturile mele, fără să ne cunoaștem. Ea vorbea despre mine într-un mod frumos, laudativ de cele mai multe ori, dar fără să mă cunoască.”

Rogobete a adăugat că sprijinul oferit de Dana Budeanu vine din convingerea acesteia că își face meseria cu pasiune și integritate.

„Nu am petrecut timp împreună, am comunicat în schimb foarte mult. Nu știu dacă am cucerit-o în modul respectiv, ci cred că are încredere în pasiunea mea în ceea ce fac”, a declarat Alexandru Rogobete.

Reacția Danei Budeanu după declarațiile lui Alexandru Rogobete

După apariția ministrului Alexandru Rogobete în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Dana Budeanu a reacționat prompt pe rețelele de socializare. Într-o postare amplă, aceasta și-a reafirmat susținerea față de ministru și a oferit detalii despre modul în care l-a descoperit și apreciat încă dinainte de a-l cunoaște personal.

„Pe Alexandru Rogobete l-am „cunoscut” doar auzindu-l într-o conferință de presă, unde era lângă fostul Ministru al Sănătății! Am auzit o voce și un discurs șocant de bune pentru România de azi! Din acea clipă l-am susținut continuu, așa cum am făcut-o și cu alți oameni minunați! Și am avut dreptate, iată! Așa cum am mereu! Pe Alexandru Rogobete l-am cunoscut din întâmplare după doi ani de când am început să-l susțin! Și de atunci l-am mai întâlnit doar la interviurile pe care i le-am cerut! Eu nu-l tutuiesc, pentru mine este Ministrul Sănătății, lucru pe care i l-am și prezis!

Ne-am împrietenit acum un an și am cunoscut cu acea ocazie un om, un tânăr, un suflet și o minte fenomenale. Acesta este doar începutul carierei lui. Să rămână scris! Întrebarea nu-și avea rostul și nici locul. Eu nu reprezint nimic în parcursul lui, un tânăr de 35 de ani, doctor în medicină, ajuns ministru, reformând tot sistemul de sănătate, la vârsta la care alții stau pe TikTok și se tund la barbărșop!” – a transmis Dana Budeanu pe Instagram.

