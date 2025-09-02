Dana Budeanu, atac la soția șefului Rapid. Ce i-a transmis Dianei Șucu: „Nu știi ce-i aia muncă. Ai tupeul infect”

Dana Budeanu a transmis un mesaj extrem de tăios către soția șefului echipei Rapid, Diana Șucu. Totul a pornit de la faptul că Diana Șucu a atras atenția autorităților după ce a fost în Piața Pucheni din Rahova și nu a primit bon fiscal. În acest context, Dana Budeanu a uitat de orice formă de diplomație și a transmis un mesaj foarte tranșant.

Diana Șucu, deranjată de evaziunea fiscală din piață

Soția șefului de la Rapid a fost în Piața Pucheni din cartierul Rahova și a rămas neplăcut surprinsă. Diana Șucu a postat pe internet un mesaj prin care atrage atenția autorităților cu privire la neregulile petrecute la piață.

Doamna Șucu a povestit că a cumpărat din piață roșii, flori și gogoșari, dar niciun comerciant nu i-a dat bon fiscal. Ea a mai spus că deși începând de la 1 august s-a mărit TVA-ul, vânzătorii de la piață nu își achită dările la stat.

„Azi la Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari… piața plină! Factură? Bon fiscal? Nimic. Și noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit niciodată nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a spus Diana Șucu pe un story de pe Instagram.

Dana Budeanu, reacție furibundă la adresa Dianei Șucu

Dana Budeanu și-a ieșit din minți după story-ul postat de soția șefului de la Rapid. Ea a spus că doamna Șucu nu a fost niciodată un om de rând și nu știe ce înseamnă munca. Mai mult, Dana Budeanu a spus că ea nu a primit bon fiscal nici în piața din Monaco.

„în acest context în care noua putere ilegitimă scuipă în fiecare zi, flegmează în fiecare zi pe omul de rând, adică, băi aristocaco din Mizil, omul de rând e ăla, tu n-ai de unde să știi, că tu n-ai fost om de rând niciodată. Știi ce zic? Tu ai fost una care a plecat din Mizil și a aruncat cu savarina-n dreapta și-n stânga până când a pus savarina în galantar, ca lumea. N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?! Ai avut așa un pic de…nu știu dacă-i noroc, că noroc e să trăiești mișto și să fii fericit, să nu minți, să nu te minți, să nu te frece de nevasta lu bărbac-tu de acum 25 de ani, mici amănunte.

Așadar, din poziția din mare aristocacă care descalță oamenii când intră în casă, că așa e la bogați, unde oi fi văzut, doar la Mizil. Din poziția asta, ai tupeul infect ca astăzi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon. Păi, bă melteanco, așa, ca fapt divers, de rușinea lu bărbac-tu, la Monaco, hai c-ai fost și tu, te-ai dus de 2-3 ori. Te-a dus, reține, foarte important, că TE-A DUS cineva și n-ai fost tu pe șmecheria ta. La Monaco, în piața din Monaco, să-ți trăiască ție dacă eu am luat vreodată bon. Tu te-ai dus în Rahova, știi cum e, fiecare trage la rădăcină. Da’ eu fac piața la Monaco! Bă tată, în viața mea n-am luat bon. Am plătit cash de fiecare dată, dar nici n-a existat discuția să-mi dea bon pe roșii, așa, că ești la piață, ai înțeles? Numai cuvântul piață, o piață în care țăranul român vine și desface produse”, a spus vedeta.

În plus, spune Dana Budeanu, banii de taxe nu sunt la țăranii români care vin la piață, ci la marii contribuabili.

„Tu trimiți miliția pe țăranul român? Miliția pe țăranul român? Acolo sunt banii de taxe, amețito?! Nu, banii de taxe sunt la marii contribuabili, sunt la unii așa niște conserve protejate de către sistem, care nu intră în babardeala aia a ANAF-ului care îți pune poprire că n-ai plătit 100 de lei, ok? Nooo, la ei sunt eșalonări pe 100 de ani, pe 200 de ani, pe 300 de ani, de sute de milioane taxe. Ok? Asta fac conservele mari ale sistemului, plus multinaționalele.

Colectarea pe TVA și pe taxe tu crezi că trebuie să se facă la taraba din piață, da? Aaa, am înțeles. Păi du-te înapoi la tine la Mizil, măi fată și stai acolo. Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru România. Zero! România este ținută pe umeri de țăranul român, de omul care muncește de dimineața până seara, 15 ore pe zi. De aia merge România în continuare cu toți acoperiții și cu toate săgețile și cu toți neaveniții, neterminații, infecți puși cu mâna la putere, fără să fie votați. Marș!”, a spus Dana Budeanu într-un videoclip pe Instagram.

