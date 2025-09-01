Diana Șucu, supărată pe comercianții din Piața Pucheni din București: „N-au plătit niciodată nimic”

Diana Șucu, fostă prezentatoare de știri la Televiziunea Română, și actuala soție a lui Dan Șucu, și-a exprimat nemulțumirea în mediul online, după ce a mers la Piața Pucheni din București pentru a-și face cumpărăturile.

Diana Șucu, nemulțumită de comercianții din Piața Pucheni

Diana Șucu este o femeie de afaceri de succes care se ocupă cu design-ul de interior. De curând, aceasta a mers la Piața Pucheni din București, unde comercianții obișnuiesc să își vândă produsele, de obicei fructe și legume, en gros. Majoritatea bucureștenilor aleg să își facă cumpărăturile, în special în această perioadă a anului, întrucât, legumele fiind vândute în cantități mari, au și un preț pe kilogram mai mic.

Soția lui Dan Șucu a ales să își cumpere și ea cele necesare din această piață din cartierul Rahova, însă a fost nemulțumită de practicile comercianților.

Mai exact, Diana Șucu a fost deranjată de faptul că nu a primit nici bon fiscal și nici factură pentru produsele achiziționate. Femeia de afaceri spune că a cumpărat flori, roșii și gogoșari.

„Azi la Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari… piața plină! Factură? Bon fiscal? Nimic. Și noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit niciodată nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a scris Diana Șucu pe InstaStory.

Se pare că Diana este deranjată de faptul că, deși de la data de 1 august TVA-ul a crescut de la 19% la 21%, comercianții din Pucheni nu oferă bon fiscal, astfel că nu și-ar plăti dările la stat.

Ce salariu avea soția lui Dan Șucu la TVR

Înainte de a deveni femeie de afaceri, Diana Șucu a fost jurnalist la TVR, unde prezenta jurnalul de seară. Invitată în podcastul „Fain & Simplu” realzat de Mihai Morar, aceasta a dezvăluit ce salariu avea pe vremea când lucra la Televiziunea Română.

„Când m-a cunoscut, soțul meu nu m-a luat de pe stradă. Eu lucram la TVR, aveam un salariu, pentru vremurile acelea și pentru o femeie singură, de 3.000 de euro. Eu, ca și vedeta postului, aveam 3.000 de euro salariu”, spunea ea în luna martie a acestui an.

Diana Șucu a părăsit televiziunea în 2007, iar în 2013 și-a construit propria afacere.

La rândul lui, Dan Șucu este patronul echipei de fotbal Rapid București. De asemenea, acesta este acționar principal și la Genoa, echipă din prima ligă italiană, dar are și alte afaceri, printre care și celebrul magazin de mobilă Mobexpert.

