Condiția pe care Dan Șucu i-a pus-o soției lui, Diana Șucu, înainte să investească în afacerea ei: „M-a rugat”

Diana Șucu a spus ce condiție i-a pus Dan Șucu, soțul ei, înainte să investească în afacerea ei. Fosta prezentatoare de la TVR are din anul 2013 un magazin care vinde articole de mobilier.

Ce condiție i-a pus Dan Șucu soției lui, Diana Șucu, înainte să investească în afacerea ei

În podcastul „Fain & Simplu”, Diana Șucu (51 de ani) a spus care a fost prima condiție pe care soțul ei, Dan Șucu (61 de ani), i-a pus-o înainte să investească în afacerea ei. Totodată, fosta știristă a explicat de ce nu s-a întors în televiziune după ce băieții ei, Dan Matei și Petru Andrei, au început școala, cu toate că simțea nevoia să muncească din nou.

„Obiectul muncii nu-l mai aveam și m-am sfătuit evident cu Dan, nici n-am vrut să pierd bani, mi-a fost frică. Intram într-o lume pe care nu o cunoșteam absolut deloc. Am cochetat cu ideea (de a reveni în televiziune – n.red.). Am încercat să mă reîntorc. Doamna Culcer era șefă la știri și colegii mei au spus «stai acasă că stai bine, stai departe»”, a spus Diana Șucu, în podcastul „Fain & Simplu”.

După tentativa nereușită de a se întoarce în televiziune, Diana Șucu a cochetat cu ideea de a deschide o galerie de artă, plan care nu s-a concretizat.

„Am fost la Paris, am intrat într-o galerie de artă mititică, unde mirosea a cafea și a țigară sau trabuc. Pe jos era o mochetă roșie și a apărut de niciunde o doamnă drăguță, cochetă, aranjată. M-am gândit că mi-ar fi plăcut”, a povestit fosta prezentatoare TV.

Diana Șucu s-a sfătuit cu Dan Șucu înainte să renunțe la televiziune și să intre în domeniul afacerilor

Mai târziu, într-o vacanță în Dubai, Diana Șucu s-a îndrăgostit de un brand american de mobilă pe care, cu ajutorul lui Dan Șucu, l-a adus în România în 2013.

„În vacanță în Dubai am descoperit brandul și a fost ca și cum am intrat în casa visurilor mele. Atunci am zis că asta mi-ar plăcea să fac. M-am sfătuit cu el și mi-a spus că există un culoar considerabil în România, o nișă, și că ar fi foarte bine. Îmi doream să beneficiez de expertiza lui, de un om competent care să mă sfătuiască, pe lângă banii pe care putea să mi-i dea să pornesc afacerea respectivă”, a mai povestit soția lui Dan Șucu.

Ulterior, Diana Șucu a găsit o companie în România care se ocupa cu achiziționarea francizelor, a contactat brandul și l-a adus în țara noastră în 2013. Doi ani mai târziu, în 2015, a adus un alt brand, din dorința de a diversifica gama de produse. Alți doi ani mai târziu, în 2017, Diana a extins oferta cu al treilea brand.

„Nu știu dacă sunt neapărat o femeie de afaceri de succes, dar sunt foarte prezentă.”

În afară de capitalul inițial, Diana Șucu susține că nu i-a cerut niciodată ajutor financiar soțului ei cu afacerea sa.

„A fost prima condiție când m-a ajutat să-mi deschid afacerea. M-a rugat să nu întârzii niciodată plățile salariale și către furnizori și să nu vin cu bani de-acasă, dacă se poate. Nu s-a întâmplat, chiar îmi merge bine. Mă ocup, nu știu dacă sunt neapărat o femeie de afaceri de succes, dar sunt foarte prezentă”, a mai dezvăluit Diana Șucu, în podcastul lui Mihai Morar.

Foto: Captură YouTube; Instagram

