Într-o lume în care mersul la sală este promovat ca rețeta universală pentru sănătate și siluetă, Cristela Georgescu vine cu o perspectivă radical diferită. Autoare, terapeut holistic și promotoare a unui stil de viață echilibrat, ea avertizează că antrenamentele intense și dietele hiperproteice pot face mai mult rău decât bine.
Mișcarea intensă și proteinele – un cocktail acid pentru organism
Contrar teoriilor promovate de instructorii de fitness, Cristela susține că efortul fizic susținut, combinat cu o alimentație bogată în proteine, poate duce la creșterea colesterolului și la dezechilibre endocrine.
„Orice formă de mișcare produce acizi (de exemplu acid lactic, ați auzit asta cel puțin o dată, când ați făcut febră musculară). Dacă faci mișcare tip fitness când ai o alimentație producătoare de acidoză și un sistem endocrin dezechilibrat, este ca și când ți-ai da foc la casă fix atunci când pompierii sunt în grevă”, scrie Cristela pe site-ul său personal.
Ea subliniază că stresul cotidian, combinat cu antrenamentele de seară și o dietă hiperproteică, nu favorizează pierderea în greutate, ci dimpotrivă: „Veți sfârși cu colesterolul cât casa.”
Alergatul pe bandă, asociat cu aditivii alimentari
Unul dintre cele mai criticate exerciții de către Cristela este alergatul pe bandă. Deși popular în sălile de fitness, ea consideră că acest tip de mișcare este nenatural și poate afecta articulațiile și respirația:
„Pe banda rulantă nu poți alerga pe vârf (pe pingea) și asta afectează pe termen lung articulațiile. În al doilea rând, respirația se face pe un ritm artificial, impus de mașină, nu pe ritmul pasului tău.”
În locul antrenamentelor intense, Cristela promovează forme de mișcare blândă, care respectă ritmul natural al corpului și nu suprasolicită inima. Înotul, mersul pe jos, Tai Chi-ul și stretchingul sunt, în viziunea ei, cele mai potrivite pentru menținerea sănătății.
Această abordare se aliniază cu principiile medicinei tradiționale chineze, care consideră corpul uman ca un copac cu rădăcini adânc înfipte în sol – o metaforă pentru echilibrul și conexiunea cu natura.
„Dacă o femeie ar fi avut nevoie de ele, le-ar fi avut deja în dotare, de la Dumnezeu”, afirmă ea, sugerând că durerea este un mesaj al corpului, nu o eroare care trebuie suprimată.
Mai mult, Cristela consideră că utilizarea pastilelor este o formă de neînțelegere profundă a corpului feminin:
„Corpul nu-ți spune că Dumnezeu a fost un incompetent și nu te-a dotat cu pastile anticoncepționale în corp și trebuie să le cumperi tu acum de la farmacie, nu. Corpul îți transmite cu totul altceva și tu nu înțelegi”.