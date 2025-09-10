Dana Budeanu, mesaj tăios pentru sindicaliștii care au blocat prima zi de școală. „Niște conserve! E un sistem plin de pile!”

Dana Budeanu a lansat un atac dur la adresa liderilor de sindicat care au organizat protestul din prima zi a noului an școlar, acuzându-i că au compromis debutul unui moment important pentru elevi. Stilista a catalogat acțiunea sindicală drept „o mizerie fără justificare” și a numit organizatorii „niște conserve” care, în opinia ei, nu au făcut niciodată nimic concret pentru profesori.

Cu un discurs tăios, Dana Budeanu a pus sub semnul întrebării eficiența protestului și a atras atenția asupra problemelor reale din sistemul de învățământ, de la lipsa unui orar clar până la calitatea slabă a pregătirii unor cadre didactice.

„Niște conserve care nu au făcut nimic niciodată pentru profesori”

În prima zi a noului an școlar, în loc de festivități și emoții firești, sistemul de învățământ românesc a fost marcat de un protest sindical de amploare. Evenimentul a stârnit reacții puternice, iar una dintre cele mai vocale a fost Dana Budeanu, care a criticat vehement momentul ales și liderii de sindicat implicați.

Invitată în emisiunea „Punctul culminant” de la România TV, Dana Budeanu nu a ezitat să-și exprime opinia cu privire la organizatorii protestului. Stilista i-a acuzat pe liderii de sindicat că nu reprezintă cu adevărat interesele cadrelor didactice și că acțiunea lor a fost lipsită de sens.

„Mizeria care s-a întâmplat luni, pur și simplu, nu are niciun fel de justificare, nici măcar scop. O prostie! Voiai să faci protest, făceai vineri, înaintea începerii anului școlar. Ce rezultat s-a obținut?”, a spus ea. Mai mult, Budeanu a continuat cu un atac direct: „Domnul care e de la sindicatele de învățământ, nu-i halesc pe niciunul, niște conserve, îmi asum. Sindicatul este oglinda liderilor de sindicat care nu au făcut nimic niciodată pentru profesori.”

Critici la adresa sistemului și a calității profesorilor

Dincolo de protest, Dana Budeanu a adus în discuție și problemele profunde ale sistemului de educație, începând cu nivelul de pregătire al cadrelor didactice. Ea a subliniat că doar profesorii excepționali merită să rămână în sistem și să fie recompensați corespunzător.

„Profesorii au luat la titularizare 5, 6, 7. Ieși acasă! În acest sistem, 50 la sută, poate chiar 60 la sută sunt profesori excepționali, care merită catedra, care merită să li se mărească salariile cu banii pe care îi obții după ce dai afară scursurile”, a afirmat Budeanu. Ea a comparat educația cu sistemul de sănătate, acuzând nepotismul și lipsa de transparență: „E un sistem cum este și cel de sănătate: plin de pile, intrat pe bani în sistem, mușamalizarea notelor de la titularizare.”

Un alt aspect criticat de Dana Budeanu a fost lipsa unui orar clar pentru elevi încă din prima zi de școală. Ea consideră inadmisibil ca elevii să nu știe când au cursuri, în timp ce în alte țări orarul este stabilit cu luni înainte.

„Anul școlar nu a început pentru foarte mulți copii. Ăia care au intrat la școală, care au 6 ani, care au așteptat, nu i-a dus nimeni. Să vorbim despre profesorii ăștia care erau prin stradă și marș – nu ai orar. Orarul provizoriu e trei luni, oriunde pe glob nu există. Copiii mei au primit orarul în iulie. Cum adică tu nu știi când ai mate, română, trei luni?”, a adăugat ea în aceeași emisiune.

Foto – Facebook

