Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”

Dani Oțil a fost invitat la emisiunea prezentată de Denise Rifai, „Furnicuțele”. El a vorbit deschis despre subiecte sensibile precum bătrânețe, părinți, relația cu fratele lui și propriile frici. Ce dezvăluiri a făcut prezentatorul.

Dani Oțil, mărturisiri emoționante despre viața lui

Cu toate că este unul dintre cei mai plini de umor și veseli prezentatori Tv din România, Dani Oțil are și o parte profundă și serioasă. El a vorbit sincer despre viața lui, părinți, relația cu fratele lui și bătrânețe.

Prezentatorul a vorbit despre faptul că succes pe plan profesional nu anulează regretul personal că relațiile apropiate și timpul petrecut ajung să fie mult mai importante decât orice succes în carieră.

El a vorbit despre cum se simte de când este tată și despre faptul că a ajuns la vârsta la care trebuie să aibă grijă de părinții lui.

„Contextul în care am spus asta are legătură cu bătrânețea și vorbeam acolo despre switch-ul care se face. Tu copil, nu mai ești copil, ești părinte, dar ce crezi? Ești părinte pentru fiul tău, dar încet încet când părinții tăi îmbătrânesc, ești părinte și pentru ei.

Mai ales când ai avut o familie ca a mea, super puternică, oameni care nu s-au dat în spate la nimic, când simți că ei au nevoie de deciziile tale… Adică: «tată, ne operăm la ochi acum, nu când vrei tu» sau «mergem să verificăm prostata astăzi, nu peste șase ani când nu ți-e mai rușine». Ăla este un moment care simt că doare și cred că așa arată bătrânețea.”

Ce regret are

Discuția dintre Denise Rifai și Dani Oțil a devenit foarte emoționantă rapid, când prezentatoarea l-a întrebat cui ar vrea să îi spună „iartă-mă”.

„Nu încerca să scoți de la mine vreo lacrimă pentru că nu mai am. N-o să plâng. Dă-mi să scriu răspunsul pentru că nu pot să pronunț.”

După câteva secunde, Oțil s-a adunat și a spus sincer:

„Poate părinților mei că nu am petrecut mai mult timp cu ei, dar ei știu că altfel nu s-ar fi putut.”

Cum se înțelege cu fratele lui

Dani Oțil a vorbit și despre cum se înțelege cu fratele lui mai mare, Dorin. El a povestit că a trăit toată viața în umbra fratelui său și că îl admiră enorm.

„Am trăit în umbra fratelui meu pentru că este fratele mai mare. A fost sportiv de performanță. Toată viața a arătat mai bine decât mine.”

Mai mult, fratele lui Dani Oțil este un exemplu de la care acesta a avut multe de învățat, cu toate că recunoaște că el câștigă mai mult decât fratele li mai mare, lucru care i se pare „nedrept”.

„În familia noastră el este harnicul, el este calculatul, el stă la muncă până la 4 dimineața dacă n-a terminat ceva, doar ca să nu își lase pentru mâine.”

