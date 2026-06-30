Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație pe litoralul românesc. „Video pentru tati!” Cum s-a filmat soția lui Dani Oțil

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Gabriela Prisăcariu se bucură din plin de zilele frumoase de vară într-o vacanță pe litoralul românesc. Fotomodelul a atras rapid toate privirile pe plajă, dar și în mediul online, unde a împărtășit cu fanii mai multe imagini și momente de tandrețe alături de băiețelul ei și al lui Dani Oțil, micuțul Tiago.

Dedicată total rolului de mamă. Cum a fost surprins micuțul Tiago pe plajă

Deși este mamă, soția lui Dani Oțil continuă să își mențină silueta impecabilă care a consacrat-o în lumea modellingului. Îmbrăcată într-un costum de baie galben aprins, Gabriela a demonstrat încă o dată că se află într-o formă fizică de invidiat, însă fanii au fost atenți și la un alt aspect extrem de important din ipostazele surprinse pe plajă.

Pe lângă aprecierile legate de aspectul fizic, comunitatea de pe Instagram a Gabrielei Prisăcariu a remarcat imediat cât de atentă și de grijulie este vedeta atunci când vine vorba despre siguranța fiului ei. Internauții au observat rapid că micuțul Tiago a fost protejat în permanență împotriva razelor puternice ale soarelui, purtând mereu pălării adecvate și având pielea protejată cu loțiune solară.

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Răsfățat de mama lui cu reprize lungi de joacă în valurile mării, înghețată și multă atenție, Tiago s-a distrat de minune, iar zâmbetul său larg a cucerit instantaneu platformele sociale. Vedeta a publicat și un scurt clip video extrem de emoționant în care primește numeroase dovezi de afecțiune de la fiul ei, filmare dedicată special prezentatorului TV.

Mesajul transmis din vacanță și valul de reacții din mediul online

Postările de pe litoralul românesc au adunat într-un timp record mii de aprecieri și o mulțime de comentarii din partea urmăritorilor, care au ținut să transmită gânduri bune celor doi.

Gabriela Prisăcariu a dorit să marcheze relația specială pe care o are cu micuțul ei printr-o descriere scurtă și plină de emoție în dreptul imaginilor:

„Video pentru tati de pe litoral 🥹🫢❤️”

Reacțiile internauților nu s-au lăsat așteptate, mulți dintre aceștia scoțând în evidență carisma băiețelului și asemănarea evidentă cu tatăl său, dar și frumusețea peisajului ales pentru această escapadă în doi:

„Adorabil copil!! Hai că este simpatic foc, Dani mic. Vacanță plăcută! Olimp! Frumușei rău amândoi.”

Foto – Instagram

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