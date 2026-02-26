Dani Oțil a găsit un teanc de bani pe jos. Ce a decis să facă cu ei: „Nu mă luați de exemplu”. Cum s-a încheiat tot episodul

Dani Oțil a avut o surpriză de proporții când a coborât din mașină într-o parcare și a găsit un teanc de bani pe jos. Prezentatorul le-a făcut o fotografie și și-a întrebat urmăritorii ce ar face în locul lui. Iată cum s-a încheiat întregul episod.

Dani Oțil a găsit bani pe jos într-o parcare. Ce a decis să facă cu ei

Totul s-a întâmplat în ziua în care Antena 1 avea programată finala Power Couple România. Prezentatorul a avut parte de o surpriză imensă când s-a dat jos din mașină și a găsit pe jos câteva sute de lei într-un teanc. El a fotografiat banii și le-a povestit oamenilor ce a pățit, întrebându-i dacă ar lua banii și ar pleca sau ar încerca să găsească persoana care i-a pierdut.

Prezentatorul a ales să înceapă căutările persoanei care a pierdut banii, însă a spus că s-ar putea să dureze câteva ore.

„Uite ce am găsit acum în parcare, lângă mașina mea. Și acum, întrebare. Fii sincer în sufletul tău… Ai căuta proprietarul, i-ai da înapoi? Sau să-mi iau ceva frumos de 1-8 martie?

Citește și: Afacerea lui Dani Oțil, prejudiciată de o glumă făcută de Bobonete: „Și azi sufăr, după 8 ani”. Ce prețuri are la restaurant, de fapt

Sunt mai mulți… Ei bine, o să dureze niște ore, o să trebuiască să scriu pe niște grupuri, dar din bun simț și pentru faptul că, de câte ori am pierdut ceva, fără să fiu celebru, mai ales la Timișoara și la Reșița, mi s-au returnat bani și acte… O să îi dau înapoi!

Hai să vedem cât îmi ia să aflu cine i-a pierdut. Știu, sunt într-o parcare unde știu cam cine ar putea să vină! 15.40… începe cronometrul”, a spus Dani Oțil.

A întâlnit persoana care a pierdut banii

După 45 de minute, Dani Oțil a aflat cine și-a pierdut banii. El le-a spus urmăritorilor că este vorba despre un tătic, care venise în parcare să își ducă sau să își ia fetița.

Citește și: Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv

„16.25… Eu zic că e bine. Nou record! În 45 de minute am descoperit omul care a pierdut banii. Este tatăl unei fetițe care a venit în acea parcare să ia fetița. Sau poate să o lase… Nu știm! Hai, eu mi-am făcut treaba de 1 și 8 martie. Fă-ți-o și tu! Înseninează și tu ziua cuiva și hai să fim mai corecți. Mai ales cei care nu stăteam în banii ăia.

Citește și: Ce spune Dani Oțil despre ofertele pe care le-a primit de la posturile concurente cu Antena 1: „Nu mi-e rușine” / Exclusiv

Vă dați seama cât de aiurea este când pierzi un buletin sau un carnet de conducere? Și poate nici nu ai domiciliul în locul în care l-ai pierdut sau în locul în care trăiești… E o întreagă tevatură! Nu mă luați de exemplu, că am și eu păcatele mele. Dar zic și eu… Cineva zâmbește azi”, a mai spus Dani Oțil pe story.

Urmărește-ne pe Google News