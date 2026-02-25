De ce nu a fost familia Dianei Dumitrescu de acord cu schimbarea religiei sale. „Sora mea vede lucrurile diferit!”

Diana Dumitrescu vorbește deschis despre schimbarea religiei și despre felul în care familia ei a primit această decizie, un subiect rar abordat public de vedetele din România. Actrița descrie acest pas ca pe o transformare profund personală, făcută pentru liniștea ei interioară, chiar dacă reacțiile celor apropiați nu au fost întotdeauna ușor de gestionat.

Schimbarea religiei, un pas făcut pentru echilibru sufletesc

În 2024, Diana Dumitrescu a anunțat că s‑a botezat în religia penticostală, explicând că această alegere a venit dintr‑o nevoie autentică de regăsire spirituală. Actrița spune că nu a făcut acest gest pentru a demonstra ceva, ci pentru a‑și urma propriul drum interior. „Este o alegere pe care eu am făcut‑o pentru că așa am simțit. La fel cum am simțit să spun despre asta”, a mărturisit ea.

Dumitrescu a explicat că a decis să vorbească public despre acest pas pentru că simte că experiența ei ar putea ajuta și alte persoane care se află în căutări spirituale. „Mi s-a părut ceva ce ar fi păcat să nu împărtășesc cu oamenii, pentru că Dumnezeu este atât de frumos și de bun, încât sunt convinsă că sunt oameni cum eram eu înainte, care nu-l cunosc și nu știu ce înseamnă”, a spus actrița.

Reacția familiei: rezerve, neînțelegeri și acceptare treptată

Actrița recunoaște că familia ei nu a fost de acord cu schimbarea religiei, considerând-o greu de înțeles. „Nu au fost de acord. Nici nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles, greu de perceput”, a explicat Diana Dumitrescu.

Relația cu sora ei, profund credincioasă și practicantă ortodoxă, a necesitat o discuție sinceră încă de la început. Cele două au stabilit o regulă simplă: fiecare își respectă credința, fără ca diferențele religioase să afecteze legătura dintre ele. „Sora mea e credincioasă, e creștin-ortodoxă, ea frecventează biserica ortodoxă foarte des și vede lucrurile diferit și discuția noastră a fost foarte simplă: fiecare cu religia ei și cu credința ei. Noi suntem surori, suntem oameni, asta nu ne împiedică să comunicăm, să vorbim. Vorbim zilnic”, a spus actrița.

Experiențele care au îndepărtat-o de biserica ortodoxă

Actrița a relatat că, de-a lungul anilor, a trăit mai multe situații neplăcute în bisericile ortodoxe, momente care au făcut‑o să se simtă stingheră și neînțeleasă. Un episod important a avut loc când fiul ei era încă bebeluș.

Citeşte şi: Diana Dumitrescu, despre drumul spre pocăință: „Este foarte greu de explicat!”. Ce i s-a întâmplat în bisericile ortodoxe înainte de schimbarea religiei

Citeşte şi: Diana Dumitrescu, despre fosta ei soacră, Ruxandra Ion: „Voia să controleze tot. M-am simțit sufocată”. Adevăratele motive ale divorțului dintre actriță și Ducu Ion

Citeşte şi: Diana Dumitrescu nu mai voia să se recăsătorească după divorțul de Ducu Ion: „El așa vedea ordinea lucrurilor pentru a ne întemeia o familie”

„M-am dus când era Carol mic să îi dau Sfânta Împărtășanie. Era bebeluș și nu voia. I-am zis: ‘Stai, părinte, ce faci?’. Dar de ce cu forța? Și nu m-am mai dus. În altă parte m-am dus și era să-mi dea foc la păr cu lumânarea. Nu m-am mai dus. Au fost tot felul de lucruri” – a mai povestit Diana Dumitrescu.

Deși aceste întâmplări nu au reprezentat motivul principal al schimbării religiei, Diana spune că au contribuit la dorința de a‑și urma propriul drum spiritual, într‑un spațiu în care s‑a simțit acceptată și protejată.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News