Diana Dumitrescu nu mai voia să se recăsătorească după divorțul de Ducu Ion: „El așa vedea ordinea lucrurilor pentru a ne întemeia o familie”

Timp de patru ani, Diana Dumitrescu a fost căsătorită cu Ducu Ion. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite în 2013. La ceva timp după, actrița și-a găsit liniștea în brațele actualului soț, Alin Boroi. Într-un interviu recent, a recunoscut că nu mai voia să se recăsătorească, însă a acceptat cererea în căsătorie de dragul partenerului ei.

Diana Dumitrescu a făcut terapie după divorț

Diana Dumitrescu (41 de ani) a fost căsătorită cu Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, din anul 2009 până în 2013, când cei doi au decis să pună punct relației și au depus actele de divorț. La momentul respectiv, s-a tot speculat că bărbatul i-ar fi fost infidel, iar în discuție apărea și numele Adelei Popescu. Totuși, actrița a mărturisit, la 10 ani de la separare, că nu a fost vorba în niciun caz de așa ceva în relația lor, ci doar nu se mai simțea fericită lângă acesta.

Într-un interviu recent, Diana Dumitrescu a spus că, după divorț, a cerut ajutor specializat și, timp de mai mulți ani, a făcut psihoterapie.

„Am făcut psihoterapie foarte mulți ani. Nu a fost ușor și nu este un proces ușor, dar am avut lângă mine prieteni care m-au susținut, plus că în sufletul meu știam că viața nu se termina acolo, dar am trecut prin fiecare etapă a unei despărțiri până m-am vindecat.”, a declarat Diana Dumitrescu pentru revista VIVA!.

Citește și: Cum și-a amenajat Diana Dumitrescu casa. Lustre cu cristale și masă de sticlă în zona de dining. Cu ce se ocupă soțul actriței, Alin Boroi

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Diana Dumitrescu și soțul ei, Alin Boroi. Și-au decorat terasa spațioasă de Halloween

Citește și: Diana Dumitrescu dezvăluie momentul din copilărie care a marcat-o: „Privirea pe care a avut-o mama atunci nu o s-o uit”

Citește și: Actrița Diana Dumitrescu, în Grecia fără soț și copil: „Plecarea s-a lăsat cu multe lacrimi”

Nu mai voia să se recăsătorească

După separarea de fostul ei soț, Diana Dumitrescu și-a găsit liniștea în brațele lui Alin Boroi, cel care i-a devenit și soț. Deși ea nu-și mai dorea să se recăsătorească, a acceptat cererea în căsătorie de dragul partenerului ei.

„Sincer, nu mai voiam să mă recăsătoresc, dar Alin își dorea acest lucru pentru că el așa vedea ordinea lucrurilor pentru a ne întemeia o familie, așa că am acceptat cererea lui în căsătorie. Eram îndrăgostită lulea și voiam amândoi același lucru, o familie. Am luat această decizie cu inima, nu cu capul.„, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate anterior.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News