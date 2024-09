Diana Dumitrescu anunța în urmă cu câteva luni că renunță la ortodoxism pentru a se converti la religia penticostală. Actrița spune acum că viața ei s-a schimbat considerabil de când a luat această decizie, precizând că este „un alt om”.

Diana Dumitrescu: „Sunt un alt om. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu”

Diana Dumitrescu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, și a vorbit acolo, printre altele, și despre cum a luat decizia de a-și schimba religia. În vârstă de 40 de ani, actrița spune că este „mai împlinită, împăcată, liniștită” de când a trecut la cultul penticostal.

„Da, sunt un alt om. Sunt mult mai împlinită, împăcată, liniștită. Așezată, fericită, sunt un glob așa…

(…) S-a întâmplat ceva în Biserică pe 1 ianuarie. Cumva, prin cântec, prin predică, mie mi-a vorbit Dumnezeu atunci și am zis că este momentul pentru această schimbare. Dar e greșit spus schimbare…

Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu îți vorbește, nu ai de ales decât să mergi și să faci voia lui. Este foarte greu de explicat în cuvinte, trebuie să trăiești și să ți se întâmple.

Eu în biserică mă simt copil pentru că sunt în casa tatălui meu și experienșț mea este ca atunci când ești în biserică și te rogi, să te rogi cu sinceritatea unui copil. Eu așa mă simt. Și ce simt eu acolo încerc să aduc și acasă, de aici convertirea. Îmi doresc această schimbare. Eu am înțeles că nu există nimic mai bun în viață decât să mergi după voia Domnului și după scriptură, adică Biblie” – i-a spus Diana Dumitrescu lui Cătălin Măruță.

Actrița a fost singură în momentul acela în biserică, iar când a ajuns acasă i-a povestit totul soțului, Alin Boroi.

„După ce m-am întors pe 1 ianuarie de la biserică i-am zis lui Alin că o să mă botez. El nu m-a crezut, nici acum nu mă crede că o să fac pasul ăsta. Soacra mea și sora soțului sunt penticostale. (…) Viața mea e mult mai așezată, nu-mi lipsește nimic, n-am nevoie de nimic, da, să poți să călătorești, să faci lucruri, dar și dacă n-aș călători nu aș avea o problemă, călătoria mea cea mai sigură e până la biserică. Mă simt foarte bine” – a adăugat Diana Dumitrescu.

Cum și-a cunoscut Diana Dumitrescu soțul

Diana Dumitrescu și soțul ei, Alin, sunt împreună de șase ani. Ei s-au întâlnit într-o seară în club, printr-un prieten comun – Augustin Viziru. Diana și Alin s-au căsătorit în 2018, iar un an mai târziu, în 2019, a venit pe lume fiul lor, Carol.

“Ne-am cunoscut la discotecă, la club. Ne-a făcut cunoștință Augustin Viziru, căci el este foarte bun prieten cu Alin. Așa ne-am cunoscut.



Mai târziu am ieșit la masă și s-a legat. Ajunsesem în perioada în care am zis că nu mă mai interesează, că nu mai vreau, să fiu doar eu cu mine și dacă Dumnezeu îmi aduce pe cineva în viață, să fie o dragoste frumoasă, cu puțină nebunie. Am primit fix ce aveam nevoie”, declara Diana Dumitrescu, la Antena Stars.

Cu o altă ocazie, într-un interviu pentru Uncia.ro, actrița povestea că între ea și Alin a fost o chimie puternică de la bun început.

„Între noi există o chimie, ne-am găsit unul pe celălalt atunci când eram pregătiți și lucrurile s-au legat destul de repede. M-am îndrăgostit foarte repede de el, pentru că este un bărbat șarmant, deștept, citit, un om cu care poți să comunici în intimitate foarte bine, pentru că așa nu prea vorbește, mai ales când este într-un cerc de oameni noi. Este retras, îi place să studieze, să privească. Dar în doi vorbim, cred că asta ne-a legat”, mărturisea Diana Dumitrescu, pentru UNICA.RO.

