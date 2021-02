În septembrie 2019, actrița Diana Dumitrescu (36 de ani) și soțul ei, Alin Boroi, au devenit părinții unui fiu, Carol Anton. Până acum, actrița și prezentatoarea de televiziune a ținut chipul fiului ei departe de ochii curioșilor.

La finalul anului 2020, însă, cu ocazia Crăciunului, Diana a publicat prima fotografie cu chipul lui Carol. „Doaaaaamneeeee! 😍😍😍 Crăciun Fericit! ; „N-ai cum! Carol, iubitule! Crăciun fericit! ; Copil frumos!!! ♥️♥️♥️ Merry Christmas!!”, au comentat actrițele Lili Sandu, Tily Niculae și Mihaela Bărluțiu.

Diana Dumitrescu, criticată pentru felul în care își crește fiul. Cum răspunde mesajelor negative?

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Diana a dezvăluit cum face față mesajelor negative din mediul online. „Prima dată mi-au spus că de ce nu alăptez. Problema este că eu nu am avut lapte.

După mi-au zis că de ce plec în vacanță fără copil. Am și eu o viață, plec și cu copilul, dar am și nevoie de timp cu soțul meu. După că de ce m-am tuns, ei bine, m-am tuns pentru că am avut nevoie după sarcină”, a început Diana.

„Oamenii s-au înrăit. Au stat foarte mult acasă, nu au bani, nu mai au job-uri, este de înțeles. Fiecare trece printr-o perioadă grea acum și atunci ei spun: «Ești urâtă, ești bătrână, de ce îi faci copilului așa, de ce îi dai aia?».

Și în primă fază le ignori, o dată, de două ori, de trei ori, dar când toată lumea sare pe tine și te critică, la un moment dat, izbucnești pentru că ești om. Așa că am zis să fac haz de necaz și a funcționat.

Spun asta deoarece comunitatea mea și-a dat seama că autoironia cu care spun că-mi cresc copilul pot să o pună și ele în practică. În sensul că putem să fim mai relaxate, să lași copilul la desene.

Până la urmă, fiecare decide cum își crește copilul, ce face, cum face, este alegerea fiecăruia. Urmăresc și eu mămici, dar nu intru să comentez”, a mai adăugat. Înainte de a naște, pentru Unica, Diana mai mărturisea despre fiul ei:

„Nu m-am gândit foarte serios la asta, dar cred că mi-ar plăcea să aibă câte puțin de la fiecare. Pragmatismul lui Alin și creativitatea mea. Încăpățânarea lui Alin și intuiția mea. Răbdarea lui Alin și conștiinciozitatea mea. Cred că mi-ar plăcea să fie un echilibru. Îmi doresc foarte tare să aibă o personalitate puternică și să fie un om bun”.

