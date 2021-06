Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Diana Dumitrescu (37 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, divorțul de primul soț, producătorul Ducu Ion (40 de ani). În prezent, actrița este recăsătorită cu Alin Boroi, alături de care are un fiu, Carol Anton, în vârstă de 1 an.

Diana Dumitrescu, despre stările sale depresive: „A fost un dezechilibru”

„Eu am fost norocoasă pentru că nu am ajuns în depresie, dar am trecut printr-un episod depresiv, stări depresive. (…) La mine s-au declanșat la 30 de ani, pentru că am divorțat. A fost o etapă foarte grea în viața mea.

Foarte multe lucruri s-au întâmplat atunci. Am început să fac terapie din 2012, pentru că semnele unei depresii se vedeau. Deși nu le știam, existau, și, cumva, faptul că eu am continuat să fac terapie m-a ajutat să nu ajung acolo”, a mărturisit Diana.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Episodul a fost foarte greu. În 2013 am divorțat și cel mai greu mi-a fost în 2014, pentru că îți ia ceva timp să te vindeci, să-ți găsești o stabilitate, să-ți găsești drumul în viață.

Citește și:

Ce l-a întrebat Răzvan Simion pe Ioniță de la Clejani despre fiul lui, Fulgy. „Nu te-ai gândit să…”

Anda Adam, aspru criticată de Iulia Albu: „Exagerează cu această expunere”

Marius Elisei încă o iubește pe Oana Roman: „La două, trei zile, îi ofer flori”

Ce pofte are Gabriela Prisăcariu în timpul sarcinii. „Mulțumesc, bebelușule!”

Viața mea s-a schimbat atunci cu totul. A fost un dezechilibru foarte mare pentru mine. Terapia a încercat să mă învețe cum să trăiesc din nou”, a continuat actrița.

Diana a vorbit și despre primele stări care i-au dat de bănuit. „În primul rând, lipsa poftei de viață, să nu-ți mai găsești niciun motiv de a fi fericit, (…) nu mai dormi, ai insomnii, ajungi până la gânduri negre de sinucidere.

Când ești în depresie poți să te gândești și la asta. (…) În 2012 eram bine, dar, totuși, ceva nu era bine, așa că am început terapia. (…)

În 2014 am avut un atac de panică foarte urât. În timpul nopții, m-am trezit plângând. A durat vreo două ore. Nu puteam să mă opresc din plâns, eram singură în casă și nu înțelegeam de ce plâng. Așa mă speriam și mai tare.

Mi-am sunat psihoterapeutul și a zis să facem ședințele mai dese, pentru că aveam nevoie. Așa am început o terapie mai intensă”, a mai spus actrița.

În toamna anului 2019, Ducu Ion s-a recăsătorit cu actrița Ioana Blaj (34 de ani), alături de care are doi fii, Tudor, în vârstă de trei ani, și Filip, în vârstă de șase.

Foto: Instagram