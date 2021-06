Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, după aproape opt ani de mariaj. Fostul cuplu are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 7 ani. Recent, Marius a dezvăluit că încă are sentimente pentru fosta lui parteneră de viață.

Marius Elisei încă o iubește pe Oana Roman: „La două, trei zile, îi ofer flori”

„La două, trei zile, îi ofer flori, pentru că așa simt și, pe lângă asta, merită să… mă rog… E ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani”, a mărturisit Marius în exclusivitate pentru Antena Stars, relatează Spynews.

Întrebat dacă relația lor este mai frumoasă după despărțire, Marius a continuat: „Pot să spun că da. Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”.

„Din punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat să fii legat printr-un act. Este suficient că suntem legați în fața lui Dumnezeu, pentru că s-a ținut o slujbă și acea legare în fața Domnului nu ai cum s-o rupi. În fața Domnului încă suntem căsătoriți”, a completat.

Întrebat dacă își dorește ca familia lor să fie din nou unită, Marius a adăugat: „Da, eu îmi doresc din toată inima. Acum, să vedem, nu știu. Eu sper că și ea, dar probabil că na, nu atât de repede, dar om vedea”.

„Cred că în adâncul ei, da, își dorește [să ne împăcăm], cred, bănuiesc. Probabil e prea… să nu ia o decizie prea pripită. Și probabil că mai analizează sau nu știu ce-și dorește, cum vrea să pună problema”.

Marius Elisei, în depresie după divorțul de Oana Roman

„Indiferent de cum mă simt și cât de depresiv sunt, soarele va străluci dimineața, iar pe timpul nopții luna va fi acolo. Vei vedea că aceste zile vor continua să treacă.

Vei lăsa aceste zile să treacă și vei pierde 1 an din viață făcând ce? În regulă, mă voi descurca, am făcut câteva greșeli, viața merge înainte”, a scris Marius luna trecută pe Instagram.

În fundalul fotografiei pe care a scris textul, Marius a pus piesa artiștilor ruși Rauf & Faik, Te iubesc de mult timp, despre o dragoste neîmpărtășită.

Foto: Facebook