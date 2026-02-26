  MENIU  
Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN" va fi difuzat și în alte țări. Proiectul Ruxandrei Ion cunoaște succes peste hotare

Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” va fi difuzat și în alte țări. Proiectul Ruxandrei Ion cunoaște succes peste hotare

Amelia Matei
Actualizat 26.02.2026, 17:02

Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” cunoaște succesul și peste hotare. Proiectul celebrei Ruxandra Ion este produs de Dream Film Production pentru Antena 1 și va fi difuzat și în alte țări. Iată care sunt acestea.

Succes internațional pentru Ruxandra Ion cu producția „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

Serialul a cucerit publicul din România, iar acum face un pas important pentru succesul internațional. Producția a fost achiziționată pentru difuzare în Slovenia și Ungaria, marcând începutul extinderii succesului producției românești pe plan internațional.

„Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” a cucerit publicul prin povestea și personajele bine conturate.

Scenariștii proiectului, Ruxandra Ion, Radu Grigore, Bianca Mina și Raluca Mănescu, au muncit pentru a alege tema serialului, una inspirată din realitate. Serialul urmărește parcursul unei tinere care își caută drumul într-o lume condusă de bani, putere și secrete.

„Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” este povestea unei tinere care a fost abandonată la naștere și care, ajunsă adult, vrea să afle cine este cu adevărat și de unde provine.

Ana mi-ai fost scrisa in ADN 7IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Totul începe când face un test genetic. Rezultatele testului scot la lumină adevăruri ascunse de mult timp și pornesc o serie de întâmplări neașteptate. Pe parcurs, ies la iveală secrete vechi, relații complicate și alegeri făcute în trecut care încă afectează viețile celor implicați.

Producția a cucerit publicul din România încă de la primele episoade, lucru care a confirmat potențialul acesteia de a atrage și alte audiențe internaționale. Faptul că serialul a fost vândut în Slovenia și Ungaria este un mare succes, care confirmă interesul crescut pentru producțiile românești.

Ce spune Ruxandra Ion

Ruxandra Ion a declarat că vânzarea internațională nu este doar o reușită comercială, ci o confirmare a faptului că o producție bine pusă la punct poate depăși granițele culturale sau lingvistice.

„Suntem onorați că povestea noastră merge mai departe în lume şi ajunge la publicul din Slovenia și Ungaria. Pentru noi, această vânzare internațională nu înseamnă doar o reușită comercială, ci o confirmare a faptului că emoția autentică, poveștile bine spuse și personajele construite cu sinceritate pot depăși orice graniță culturală sau lingvistică.

Ne dorim ca publicul internațional să descopere în această poveste aceeași emoție, aceeași intensitate și aceeași autenticitate care au cucerit telespectatorii din România!”, dezvăluie Ruxandra Ion.

Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” poate fi urmărit în fiecare joi, de la 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

