Ce reacție a avut Ruxandra Ion când a aflat despre relația secretă dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan: „Dacă îi faci ceva…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună 3 copii și sunt de 10 ani de nedespărțit. Povestea lor a început pe platoul de filmare, iar Ruxandra Ion, producătoarea, a avut o reacție interesantă când a aflat.

Cum s-a îndrăgostit Radu Vâlcan de Adela Popescu

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale telenovelei din care făceau parte, de pe postul Acasă Tv. La vremea aceea, Ruxandra Ion, celebra producătoare a aflat că între Radu Vâlcan și Adela Popescu este ceva mai mult decât o relație de colegialitate.

Cu toate că cei oi trebuiau să se urască în serial, atât Adela, cât și Radu, erau mult mai apropiați, lucru care a stârnit câteva semne de întrebare. Ianca Popescu, o apropiată de-a Ruxandrei Ion, a observat câteva priviri mai drăgăstoase, așa că i-a spus producătoarei.

Adela Popescu a dezvăluit cum s-a petrecut totul.

„A aflat înainte să-i spunem noi. Idila noastră a început pe platourile de filmare. Pe un platou de filmare sunt multe camere. Și, deși noi aveam personajele astfel încât să ne urâm cumva eu cu Radu, Ianca Popescu, o altă persoană foarte dragă mie și apropiată a Ruxandrei Ion, care lucra la montaj, i-a spus: «Radu e îndrăgostit de Adela»!

Dar ea i-a spus înainte ca eu să știu. A simțit niște priviri, a văzut niște chestii… Și cam așa s-a întâmplat. Și m-a chemat deoparte și pe mine și pe Radu. «Dacă-i faci ceva, te mănânc», i-a zis lui Radu. Și el i-a spus: «Cum pot să vă conving? Chiar sunt îndrăgostit de ea»”, a povestit Adela Popescu pentru Cancan.

Actrița a mărturisit că Ruxandra Ion a știut mereu ce se întâmplă pe platourile de filmare, lucru care a ajutat-o să fie în control asupra a tot ce se petrece într-o producție și în spatele ei.

„Ea e mână de fier. Tu nu ai cum să conduci echipe atât de mari de oameni dacă nu ești mână de fier. Deci în momente de criză trebuie să intervii”, a continuat actrița.

Au împlinit 10 ani de căsătorie

Adela Popescu și Radu Vâlcan au aniversat recent 10 ani de căsătorie. Au împreună 3 băieți și sunt fericiți și recunoscători pentru tot ceea ce trăiesc.

Actrița a recunoscut că nu a fost convinsă de faptul că Radu Vâlcan ar avea intenții serioase, având reputația de „crai”. Cu timpul, ea s-a convins că este bărbatul perfect pentru ea și acum au împreună o familie frumoasă.

„Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a spus actrița, întrebată dacă există momente grele în relația cu Radu Vâlcan.

