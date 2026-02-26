Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins la volan sub influența drogurilor. Trebuie să facă muncă în folosul comunității

Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare joi, 26 februarie, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. Decizia judecătorilor este definitivă.

Dorian Popa, condamnat la muncă în folosul comunității

Dorian Popa a condus fiind sub influența substanțelor psihoactive. Celebrul vlogger a admis că fumase marijuana cu câteva zile înainte și că substanța i-a rămas în corp, deși efectele trecuseră de mult timp.

Acum, judecătorii au decis ca artistul să fie condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, iar decizia lor nu poate fi contestată.

Conform site-ului Ministerului Justiției, pe parcursul unui termen de supraveghere de 2 ani, Dorian Popa este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, dar trebuie și să anunțe orice schimbare de locuință sau de loc de muncă și să frecventeze un program de reintegrare socială.

Mai mult, artistul va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Domnești sau la Școala Gimnazială „Gheorghe Corneliu”.

Judecătorii au explicat că orice nouă infracțiune sau nerespectare a acestor măsuri va duce la revocarea suspendării și executarea pedepsei în regim de detenție.

Decizia de astăzi, 26 februarie 2026, este definitivă.

Dorian Popa, închisoare cu suspendare

La finalului anului 2024, Dorian Popa a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare în acest dosar, după ce a fost depistat la volan sub influența drogurilor în 2023.

Decizia a fost atacată în instanță, iar dosarul a tot fost judecat, însă decizia definitivă a fost luată abia astăzi.

El a vorbit atunci despre greșeala făcută și a spus că își cere scuze pentru ce a făcut.

„Greșeala majoră a fost că am condus negândindu-mă dacă corpul meu este curat. Dar obiectiv vorbind, având în vedere repercusiunile pe care le-am simțit în ziua de astăzi, îmi pare rău, sper să nu dezamăgesc pe unii, dar consider că e o greșeală și că am fumat.

Am tăria de caracter, și-mi asum tot ce înseamnă vorbele mele din acest moment, să spun că nu voi mai fuma niciodată. Mi-a întors viața pe dos, m-a deranjat foarte tare, pentru că-mi apreciez și îmi doresc de la viața mea rezultate mai mult decât orice.

Pot să spun cu tărie în suflet, fără să am niciun gând ascuns, că nu voi mai aprinde un cui de aici încolo cât voi mai trăi. Și dacă o fac, am făcut promisiunea în fața lui Dumnezeu să mă ardă de cinci ori mai tare decât m-a ars până acum”, a spus influencerul, potrivit Libertatea.

