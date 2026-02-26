Artista Scouse Pink a murit la 43 de ani, după o lupta grea cu cancerul

O artistă îndrăgită din Liverpool, descrisă de apropiați drept o persoană cu „o inimă de aur”, a murit după o luptă curajoasă de patru ani împotriva cancerului. Beverley „Bev” George, cunoscută pe scenă sub numele Scouse Pink, s-a stins marți dimineață, 24 februarie, având familia alături. Avea 43 de ani.

„A dus o luptă foarte grea în ultimii patru ani!”

Vestea tristă a fost anunțată de Wayne Fogg, membru al familiei, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook. Acesta a dezvăluit că Beverley, cunoscută și ca Beverley Sinnott, „a primit aripile de înger” la ora 9:20, fiind înconjurată de soțul ei, Paul, și de cei mai apropiați rude.

„A dus o luptă foarte grea în ultimii patru ani, dar, din păcate, și-a dat ultima suflare în această dimineață, cu Paul, Yvonne, Lynn, Julia și cu mine alături, ținând-o de mâini”, a scris Wayne.

El și-a descris nepoata drept „o forță a naturii”, adăugând: „În acest moment știm că atât de mulți dintre voi au iubit-o și că va lipsi tuturor celor care au cunoscut-o, dar vă rugăm să le acordați lui Paul și copiilor timp să plângă și să se adune după pierderea lui Bev. Vom anunța detaliile înmormântării de îndată ce totul va fi pus la punct, vă mulțumim tuturor”, notează Liverpool Echo.

Bev era originară din Old Swan înainte de a se muta în Norris Green și, în cele din urmă, de a se stabili în Anfield alături de soțul ei, Paul, și de copiii lor, Maggie, în vârstă de șapte ani, și George, de 14 ani. Foggy, care este la rândul său DJ și entertainer, a spus că nepoata lui a iubit întotdeauna lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă.

Omagii emoționante din partea comunității artistice

Simms Cross, pubul din Widnes unde Beverley a cântat constant în ultimii trei ani, a transmis un mesaj profund emoționant după aflarea veștii. Personalul localului s-a declarat „absolut îndurerat” de pierderea „dragei prietene și artiste”.

„Bev a început să cânte aici, la Simmies, acum trei ani, ne-a încântat și adesea a sărbătorit aniversările noastre alături de noi. Își dorea mereu să facă parte din evenimentele de aici. Am devenit rapid prieteni buni, iar Bev a devenit parte din familie”, au transmis reprezentanții pubului.

Mesajul continuă cu o amintire personală: „[Ea] îmi spunea adesea ‘geamăna’ ei, datorită stilului nostru unic de păr ras. Ne întâlneam des joia, uneori la Rocking Horse în Liverpool, apoi să bem ceva la Ruby’s. Mereu cu simțul umorului, mereu bucurându-se de viață. [Era o] persoană minunată, cu o inimă de aur. O să ne fie dor de tine, fată, ce luptătoare ai fost!”

Reprezentanții pubului au descris-o drept „foarte populară și iubită de noi toți”, transmițând „cele mai sincere condoleanțe și dragoste” familiei.

Mesaje de condoleanțe din partea publicului

Oamenii care au cunoscut-o sau au ascultat-o pe Beverley au reacționat în număr mare la omagiile postate online. Un utilizator a comentat: „Atât de trist, o cântăreață grozavă și o persoană extraordinară. R.I.P, vei fi dorită.”

Altul a scris: „Mă gândesc la Paul și la copii în aceste momente. A luptat atât de mult. Bev va fi mereu regretată.”

Un al treilea mesaj a transmis: „Să se odihnească în pace, inima mea este alături de familia și prietenii ei.”

