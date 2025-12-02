Atletă, diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4, la doar 39 de ani. Kara Goodwin nu a putut face screening-ul care i-ar fi putut salva viața

Atleta Kara Goodwin, din New York, a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4, după luni de dureri inexplicabile la braț. Deși tratabil, cancerul nu poate fi vindecat, evidențiind limitele actuale ale screeningului pentru această boală.

Atleta Kara Goodwin, diagnosticată cu cancer pulmonar

Kara Goodwin, o atletă de 39 de ani din Brooklyn, cunoscută pentru participarea la maratoane, a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4. Diagnosticul a venit după câteva luni de dureri persistente în braț și umăr.

La începutul anului 2024, Kara a început să resimtă dureri la braț și umăr. Medicii au suspectat inițial tendinită la biceps și o afecțiune numită «umăr înghețat», punând simptomele pe seama activității fizice intense. Cu toate acestea, după două luni în care durerea nu dispăruse, un RMN a dezvăluit adevărul.

„Puteau vedea vizibil tumoarea gigantică care îmi sfărâma osul humerus din interior spre exterior”, a povestit Kara Goodwin.

Atleta, care nu are antecedente familiale de cancer, a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4, care se răspândise deja la oase.

„A fost destul de șocant pentru o alergătoare de maraton”, a spus ea, conform nbcnews.com.

Deși tratabil, cancerul său nu poate fi vindecat. Tratamentele vor încetini progresia bolii, dar, în cele din urmă, acestea ar putea să nu mai fie eficiente.

Citește și: Roxana Moise a murit la 39 de ani. Fosta concurentă de la „Exatlon” avea trei copii

Citește și: Vlad Gheorghe a renunțat la candidatura pentru Primăria Bucureștiului. „Îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu!”

De ce nu a fost depistată mai devreme boala

Asociația Americană pentru Bolile de Plămâni subliniază că depistarea precoce a cancerului pulmonar crește șansele de vindecare. În cazul lui Goodwin, diagnosticul tardiv a fost influențat de faptul că screeningul pentru cancer pulmonar nu este recomandat persoanelor de vârsta ei, care nu au fost niciodată fumătoare.

Conform ghidurilor Grupului de lucru pentru servicii preventive din SUA, screeningul anual pentru cancer pulmonar este recomandat doar persoanelor cu vârste între 50 și 80 de ani care au fumat un pachet pe zi timp de 20 de ani și care încă fumează sau s-au lăsat de fumat în ultimii 15 ani. Totuși, Societatea Americană de Cancer estimează că până la 20% dintre cazurile de cancer pulmonar apar la persoane care nu au fumat niciodată.

Un studiu recent, publicat în JAMA Network Open, arată că majoritatea cazurilor de cancer pulmonar nu sunt incluse în criteriile actuale de screening.

Citește și: Ce mesaj a transmis Volodimir Zelenski pentru România de 1 decembrie. Ce le-a urat președintele Ucrainei românilor

Citește și: Cine este misterioasa doamnă cu pălărie galbenă. A stat în prima linie la Parada Militară de 1 Decembrie și a dat mâna cu Traian Băsescu

Dr. Ankit Bharat, autorul principal al studiului și director executiv al Institutului Toracic Northwestern Medicine Canning din Chicago, a declarat: „Oamenii încă mai consideră cancerul pulmonar o boală care afectează doar bărbații în vârstă și fumătorii de-o viață, chiar dacă devine din ce în ce mai frecvent la femeile mai tinere și la persoanele care nu au fumat niciodată”.

Dr. Bharat a subliniat că mulți pacienți care nu au fumat niciodată ajung la medic cu cancer pulmonar în stadii avansate, ceea ce face ca boala să fie nevindecabilă. Studiul său a descoperit că 65% dintre pacienții cu cancer pulmonar de la Northwestern nu se calificau pentru screening conform ghidurilor actuale.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News