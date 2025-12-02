Roxana Moise a murit la 39 de ani. Fosta concurentă de la „Exatlon” avea trei copii

Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă „Exatlon” a încetat din viață marți, 2 decembrie, la vârsta de 39 de ani. Aceasta a lăsat în urmă trei copii.

A murit Roxana Moise

Comunitatea sportivă din România este în doliu după pierderea fulgerătoare a Roxanei Moise, o sportivă remarcabilă și mamă devotată, care a încetat din viață la doar 39 de ani. Fostă handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și participantă la prima ediție a emisiunii Exatlon România, Roxana a fost un exemplu de perseverență și optimism.

Roxana Moise a fost mult mai mult decât o sportivă. Era o mamă iubitoare, dedicată celor trei copii ai săi, și o soție care împărțea o poveste de dragoste de șapte ani cu soțul său, Laurențiu. În septembrie anul trecut, familia lor a fost binecuvântată cu venirea pe lume a micuței Anastasia, al doilea copil al cuplului. Alături de băiețelul lor de șase ani, familia Moise emana fericire și unitate, așa cum reiese din imaginile surprinse în timpul unei plimbări recente în parc, chiar de ziua sportivei.

Și-a deschis o sală de fitness

Cariera Roxanei a fost la fel de impresionantă ca viața sa personală. După ce s-a întors în România, ea a deschis o sală de fitness, transformându-și pasiunea într-o afacere de succes. Sala nu era doar un loc pentru sport, ci și un spațiu de motivație și comunitate, unde Roxana reușea să adune oameni din toate colțurile orașului, creând legături profunde și durabile.

Potrivit BZI, acest mic univers construit de Roxana a devenit un refugiu pentru cei care căutau nu doar sănătate fizică, ci și inspirație.

În lumea sportului, Roxana a fost o figură respectată. Fie că era pe teren ca handbalistă, fie că impresiona publicul la Exatlon România, ea și-a câștigat admirația prin determinare, seriozitate și spirit de echipă. Colegii și fanii o descriu ca pe o persoană echilibrată, cu un fair-play deosebit și o putere mentală remarcabilă.

Sursă foto: Instagram

