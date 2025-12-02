Andreea Esca, în lacrimi la pupitrul Știrilor Pro TV, de 1 decembrie. Mesajul transmis de jurnalistă: „Au fost ani grei”

Andreea Esca, una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România, a marcat 30 de ani la Pro TV cu un mesaj emoționant de 1 decembrie. Vizibil emoționată, ea a vorbit despre legătura sa cu această zi specială.

Andreea Esca, 30 de ani la Pro TV

Andreea Esca, una dintre cele mai iubite și longevive prezentatoare TV din România, a marcat un moment emoționant pe 1 decembrie. Cu lacrimi în ochi, vedeta a transmis un mesaj special în cadrul jurnalului de știri, aniversând 30 de ani de la debutul său la Pro TV. Andreea este o figură emblematică a televiziunii românești, fiind parte din povestea Pro TV încă din 1995.

În deschiderea jurnalului de știri, Andreea Esca a vorbit cu sinceritate despre semnificația Zilei Naționale și legătura sa personală cu această dată. Cu o voce încărcată de emoție, ea a rememorat momentele de transformare prin care a trecut România în ultimele trei decenii.

„Au fost ani grei pentru România, cu sărăcie și derută, bătăi de stradă și falimente, reușite, eșecuri, iluzii spulberate și visuri împlinite. Unii ați rămas aici, sperând într-o țară nouă și mai bună… Alții ați plecat departe, să vă împliniți destinul”, a spus prezentatoarea Știrilor.

Jurnalista a subliniat cum, în ciuda dificultăților, România a evoluat.

„Putem să spunem ce credem, fără să ne temem. Putem să îndrăznim, nu doar să visăm. Construim și multe ne ies bine. Orașele se schimbă, România se dezvoltă și nu mai vrea să dea înapoi”, a precizat ea.

Andreea Esca a amintit și de momentul în care, pe 1 decembrie 1995, a intrat pentru prima dată în casele românilor prin intermediul ecranului.

„De trei decenii ne privim în ochi și, cu fiecare știre, fiecare întâmplare frumoasă sau tristă, trăim împreună povestea acestei țări. Pentru mine este o mare onoare că am făcut împreună acest drum, pentru care vă mulțumesc!”, a adăugat vedeta.

Emoțiile debutului în televiziune

Andreea Esca și-a amintit cu nostalgie despre primul său jurnal de știri, difuzat pe 1 decembrie 1995. Emoțiile au fost copleșitoare, asemănătoare cu cele resimțite înaintea unui examen important.

„Îmi amintesc despre emisia din 1 decembrie 1995 și am emoții ca și cum aș fi în fața tezei de la matematică. Știi când simți golul acela în stomac… Atunci am avut senzația că în momentul în care a început să-mi numere în cască 3… 2… 1…, toată greutatea lumii se află pe umerii mei”, a declarat ea, potrivit stirileprotv.ro.

Prezentatoarea a povestit că jurnalul din acea seară a fost diferit de cele obișnuite. Materialele au fost pregătite cu mare atenție, iar unele au fost refăcute chiar în noaptea dinaintea emisiei, la cererea șefului de atunci.

„Era ceva cu materiale lucrate foarte mult timp, și care tocmai în noaptea dinaintea emisiei au fost refăcute, pentru că șeful nostru a găsit că ar trebui făcut mai altfel sau mai nu știu cum, după ce le văzusem și re-văzusem de 1000 de ori până în seara respectivă”, a explicat Andreea Esca.

De-a lungul anilor, Andreea Esca a devenit un simbol al profesionalismului și al devotamentului în jurnalism. Cu o carieră care se întinde pe aproape trei decenii, ea rămâne una dintre cele mai respectate figuri din media românească.

Sursă foto: Captură video, Instagram

