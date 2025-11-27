Dezvăluiri din culise. Cum și-a găsit Andreea Esca partener de dans. Este un coleg de trust și totul a venit natural: „Ca un gentleman”

Vedetele PRO TV se pregătesc de o noapte incendiară și promit un show pe cinste de Revelion. Denis Hanganu, protagonist al serialului Clanul, a dat din casă și a povestit ce se va întâmpla și ce surprize au pregătit vedetele postului în noaptea de Revelion, dar și cum a ajuns partenerul de dans al Andreei Esca.
„Totul a început cu un moment pe care l-am avut împreună la unul dintre party-urile Pro, în vară. Și i-a povestit domnul George Mihăiță Andreei ce bun dansator sunt eu. Sunt cuvintele lui, nu ale mele, nu le asum. Și, într-adevăr, am dansat foarte frumos, lumea s-a uitat la noi, ne-a apreciat, nimic special”, a explicat Denis Hanganu pentru cancan.ro.
Cum a ajuns partenerul de dans al Andreei Esca
Actorul a continuat și a spus că acela nu a fost singurul moment „dansant” cu Andreea Esca. La o ediție aniversară Masterchef, el și prezentatoarea s-au ridicat și au început să danseze, așa că după cele două momente a venit propunerea pentru un moment special de Protevelion, pe care l-a acceptat cu inima deschisă.
Întrebat dacă a invitat-o la dans, Denis a explicat:
„Bineînțeles, ca un gentleman. Ulterior, la o ediție aniversară Masterchef, a fost un moment în care Horia Brenciu a patentat niște melodii la care noi ne-am ridicat. Eram la masă unul lângă celălalt, ne-am ridicat, am dansat, am încins atmosfera.
Lumii i-a plăcut acest moment, l-a apreciat, după care a venit propunerea pentru a face un moment de Protevelion, ceea ce mi se pare fabulos.
Acum că fac parte din familie acestui trust minunat pe care-l iubesc și în care mă simt ca acasă, repetițiile cu Andreea și momentul nostru de la Protevelion m-au dus cu gândul la “Dansez pentru tine”. Eram un puștan practic când se difuza emisiunea “Dansez pentru tine”.
Cei doi au repetat o săptămână și s-a bucurat de fiecare moment, așa că invită telespectatorii să fie martori la momentul lor special din noaptea dintre ani.
