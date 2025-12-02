Ellie Goulding este însărcinată din nou. Cântăreața, în vârstă de 38 de ani, a anunțat că așteaptă al doilea copil în timp ce a pășit pe covorul roșu la Fashion Awards 2025, luni, 1 decembrie, la Londra.

Nou-născutul va fi primul copil al lui Goulding împreună cu iubitul ei, Beau Minniear, a confirmat o sursă pentru revista People.

Ellie Goulding, însărcinată cu noul iubit

La Fashion Awards 2025, Ellie Goulding a fost surprinsă purtând o jachetă de piele peste un top scurt negru, care lăsa la vedere burtica de gravidă. Ținuta a fost completată cu pantaloni scurți negri, pantofi cu toc și o pereche de ochelari de soare negri.

Artista este deja mamă pentru fiul Arthur, în vârstă de 4 ani și jumătate, pe care îl are din căsnicia cu fostul soț, Caspar Jopling. Interpreta piesei „Love Me Like You Do” și Minniear, 28 de ani, și-au făcut publică relația în septembrie, la o ieșire în Londra. Cei doi erau împreună încă din iulie, când Minniear a postat pe Instagram o fotografie îndrăzneață cu Goulding.

În postarea din 29 iulie, Minniear a inclus imagini cu el însuși și cu peisaje pitorești, dar și o fotografie cu Goulding întinsă nud în pat, dar cu fața parțial acoperită. Ellie a apreciat postarea și a comentat cu o inimă roșie.

Ellie Goulding și Caspar Jopling s-au despărțit la începutul lui 2024

Relația a venit după ce Goulding și dealerul de artă Caspar Jopling au anunțat despărțirea lor, în februarie 2024, după patru ani și jumătate de căsnicie.

„Având în vedere poveștile recente, simt că nu am de ales decât să vă spun că eu și Caspar ne-am separat în privat de ceva timp”, scria Goulding pe Instagram Stories la acea vreme. „Rămânem cei mai buni prieteni și am reușit să ne ocupăm împreună de creșterea fiului nostru, având mereu în vedere interesul lui. Suntem hotărâți să protejăm intimitatea familiei noastre și le mulțumim oamenilor pentru că ne respectă dorința – nu vom mai comenta pe acest subiect. Mulțumesc.”

Ea a redistribuit și mesajul lui Jopling: „Salutare tuturor – sper că aveți o zi bună. Simt (din păcate) că trebuie să spun ceva despre relația mea cu Ellie, în speranța că va dispărea orice speculație tabloidă. Eu și Ellie am luat decizia de a ne separa de ceva timp.”

El a continuat: „Familia apropiată și prietenii noștri știau deja – în rest am încercat să păstrăm discreția. Eu și Ellie rămânem cei mai buni prieteni și, cel mai important, ‘co-părinți’ pentru cel mai grozav copil din lume, Arthur. Acesta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun și vă rog să respectați intimitatea noastră. Mulțumesc mult, Caspar.”

În noiembrie anul trecut, Goulding a împărtășit pe Instagram o fotografie rară alături de fiul ei Arthur. În imaginea emoționantă, mama și fiul erau costumați în personaje Marvel – Spiderman și Miles Morales – iar artista își săruta copilul pe obraz. Goulding, care aproape niciodată nu își arată fiul pe rețelele sociale, s-a asigurat că fața lui Arthur era acoperită de masca lui Miles Morales.

