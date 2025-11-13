Fosta număr 2 mondial în tenisul feminin, Ons Jabeur, a dezvăluit că este însărcinată cu primul ei copil. Ea și soțul său, Karim Kamoun, așteaptă un băiețel în luna aprilie. Vestea a fost primită cu entuziasm de comunitatea sportivă, iar numeroși colegi din circuitul WTA și ATP i-au transmis felicitări.

O pauză prelungită din tenis, un nou început personal

Anunțul vine după ce Jabeur (31 de ani) s-a retras din competiții în luna iulie, invocând probleme de sănătate mintală și fizică. Ea a mărturisit că s-a confruntat cu depresia, fără să realizeze inițial gravitatea stării sale. Într-o postare pe Instagram, a scris: „Am luat o mică pauză ca să mă resetez și să mă încarc… se pare că pregătim cel mai adorabil comeback.”

„Terenul va trebui să mai aștepte puțin, pentru că în curând… îl vom primi în echipă pe cel mai mic coechipier. Băiețelul nostru va sosi în aprilie”, a scris Jabeur, exprimându-și bucuria pentru această nouă etapă din viață, notează Daily Mail.

Naomi Osaka, Caroline Wozniacki și John Isner se numără printre sportivii care au felicitat-o public. Isner, cunoscut pentru meciul-maraton de la Wimbledon din 2010, a transmis un mesaj de susținere, iar fanii speră că Jabeur va reveni în forță după această pauză.

Jabeur a fost finalistă la Wimbledon în 2022 și 2023, precum și la US Open în 2022. Deși nu a reușit să câștige un titlu de Grand Slam, ea rămâne una dintre cele mai iubite și respectate jucătoare din circuitul profesionist.

Retragerea din competiții și lupta cu depresia

În luna iulie, Ons Jabeur a anunțat că se retrage pe termen nedeterminat din tenis. „În ultimii doi ani m-am forțat enorm, am luptat cu accidentări și multe alte provocări. Dar în adâncul sufletului, nu m-am simțit cu adevărat fericită pe teren de ceva vreme”, a spus ea.

Într-un interviu acordat Sky Sports, Jabeur a criticat programul competițional aglomerat: „Programul ne distruge pe toți. Nu sunt prima care se oprește. Am văzut-o pe Haddad Maia, pe Svitolina… e greu.” Ea a subliniat că turneele Masters 1000 organizate consecutiv sunt epuizante și că jucătorii nu mai sunt tratați ca oameni, ci ca „roboți care trebuie doar să joace”.

„Nu vrei să dezamăgești echipa, sponsorii, și apoi te uiți la clasament: pierzi puncte. Ce să faci? Să joci mai mult? Pentru mine, toate astea trebuie să dispară. Din fericire, toți cei din jurul meu m-au susținut. Și chiar dacă nu ar fi făcut-o, tot m-aș fi pus pe mine pe primul loc”, a declarat Jabeur.

„Cred că am avut o depresie fără să-mi dau seama. Oamenii mă numesc Ministrul Fericirii, dar nu mai eram. Eram foarte tristă de mult timp. Acum mă pun pe mine pe primul loc. Pentru mine, e un pas uriaș”, a spus ea. Jabeur a încheiat cu un mesaj de speranță: „Voi reveni când voi simți că sunt din nou fericită”

