Serena Williams revine în tenis, la 44 de ani. Primele declarații ale sportivei: „Sunt încântată”

Serena Williams revine în tenis la 44 de ani. Legendara sportivă va juca primul meci săptămâna viitoare la turneul de la Queen’s Club din Londra, alături de tânăra canadiană Victoria Mboko, în proba de dublu feminin.

Serena Williams surprinde lumea sportului anunțându-și revenirea la vârsta de 44 de ani. După o absență de aproape patru ani, campioana va păși din nou pe teren săptămâna viitoare, la turneul de la Queen’s Club din Londra.

Fosta lideră mondială, care deține un palmares impresionant cu 23 de titluri de Grand Slam la simplu și 14 la dublu, va participa la competiția WTA 500 datorită unui wildcard. Este primul său meci oficial de la retragerea anunțată în 2022, după US Open.

„Queen’s Club mi se pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol. Suprafața de iarbă mi-a oferit unele dintre cele mai importante și emoționante momente ale carierei mele și sunt încântată să revin în competiție pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport”, a declarat Serena Williams cu entuziasm.

De ce Queen’s Club? Pentru sportivă, această locație are o însemnătate specială. Suprafața de iarbă a fost martora unora dintre cele mai mari reușite din cariera sa.

De altfel, Serena Williams este singura jucătoare din istorie care a obținut „Golden Slam-ul” atât la simplu, cât și la dublu, o performanță care o plasează printre cele mai mari sportive din toate timpurile.

Sportiva va juca alături de Victoria Mboko

În această nouă etapă, Serena Williams va evolua în proba de dublu alături de talentata jucătoare canadiană Victoria Mboko, în vârstă de 19 ani.

Mboko și-a exprimat entuziasmul față de oportunitatea de a juca alături de idolul său: „Sunt foarte fericită. Eu și Serena am păstrat legătura, ceea ce este extraordinar, pentru că o admir enorm. Faptul că mă cunoaște și că știe cine sunt este deja foarte special pentru mine. Cred că acest moment trebuie să îi aparțină ei. Dacă este pregătită să revină în condițiile ei și la momentul ales de ea, atunci este decizia ei să facă anunțul”.

Pe lângă performanțele sale sportive, Serena Williams este și o mamă dedicată, gestionând cu grijă cariera și viața de familie. Aceasta are două fete, Alexis Olympia Ohanian, care s-a născut în anul 2017, și Adira River Ohanian, care a venit pe lume în august 2023.

