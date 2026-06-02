Gigi Nicolae dă cărțile pe față după Survivor. „Eu nu pot să-mi imaginez această chestie!” Ce spune despre Gabi Tamaș

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gigi Nicolae, proaspăt eliminat din Republica Dominicană, a oferit primele declarații de amploare în cadrul emisiunii „După Survivor”, oferind o perspectivă rară asupra culiselor competiției. Deși drumul său s-a oprit în urma unui duel intens, fostul concurent nu a plecat cu resentimente, ci cu o viziune clară asupra celui care ar trebui să fie declarat câștigător.

Acesta a vorbit deschis despre strategia care i-a adus sfârșitul pe traseu, dar și despre omul pe care îl vede deja scriind istorie în marea finală a show-ului de supraviețuire.

Nominalizarea care a decis soarta duelului

Parcursul lui Gigi în competiție s-a încheiat brusc după o confruntare decisivă cu Ramona Micu. Această situație a fost generată de decizia Andreei Munteanu, care, după ce a obținut colanul de imunitate și-a asigurat protecția, a ales să îl trimită pe Gigi la duel. Chiar dacă a luptat până în ultima secundă, acesta a pierdut în fața adversarei sale, părăsind definitiv tabăra și visul de a ajunge în marea finală.

Gabi Tamaș, favoritul cert pentru marele trofeu

Întrebat direct pe cine consideră cel mai îndreptățit să ridice trofeul deasupra capului, Gigi a nominalizat fără nicio ezitare un fost sportiv de performanță. Susținerea sa merge către Gabi Tamaș, pe care îl consideră cel mai complet și valoros jucător al acestui sezon, schițând totodată și o posibilă configurație a ultimului act al emisiunii.

„Eu mă declar fanul lui Gabi Tamaș deoarece merită foarte mult acest trofeu. Finala cred că va fi cel puțin el, poate și Lucian și, de ce nu, una sau două fete”, a mărturisit Gigi, citat de cancan.ro.

Ce se întâmpla în camp atunci când se stingeau reflectoarele

Dincolo de spectacolul oferit pe traseele parcurse în fața camerelor de filmat, viața de zi cu zi din junglă este cea care testează cu adevărat caracterul concurenților. Gigi a explicat că, pe lângă abilitățile fizice, calitățile umane ale lui Tamaș sunt cele care îl transformă în liderul spiritual al echipei și în omul bun la toate, mai ales acum, când responsabilitățile s-au redistribuit în grup.

„Mă declar fanul lui Gabi Tamaș și este cel mai îndreptățit să câștige această competiție deoarece este cel mai bun jucător pe traseu, este cel mai bun om din camp, la modul că este un giver, el îți dă și ultima boabă de orez, se lasă pe el ultimul, este psihologul tuturor, aduce lemne, face focul, acum, cu siguranță că am plecat, el se ocupă și de gătit. Este omul care ajută pe toată lumea”, a explicat fostul supraviețuitor.

Citeşte şi: Cum s-a schimbat Aris Eram după Survivor: „Am învățat enorm despre relațiile dintre oameni, despre supraviețuire și despre mine”

Citeşte şi: Gabi Tamaș, ieșire agresivă la Survivor România 2026. A aruncat un scaun și a înjurat: „Am avut o cădere nervoasă”

Citeşte şi: Olga Barcari, dezvăluiri despre relația cu Aris Eram înainte de Survivor: „Nu s-a dat la TV, dar am simțit…”

O promisiune la burgerie și zero regrete

Legătura creată în Republica Dominicană pare să fie una solidă, care va continua și după terminarea filmărilor. Gigi a adăugat că, indiferent de deznodământul oficial, pentru el ierarhia este deja stabilită și îl așteaptă pe favorit să se întoarcă în țară pentru a celebra reușita într-un mod personal.

„Așa că, pentru mine, el este câștigătorul acestei competiții chiar dacă nu va duce trofeul acasă, cu toate că eu nu pot să-mi imaginez această chestie. Vreau să aducă trofeul acasă, să vină cu el la mine la burgerie, să sărbătorim împreună”, a declarat cu entuziasm Gigi.

Deși eliminarea este un moment dificil, fostul concurent susține că părăsește show-ul cu fruntea sus, lăsând în urmă doar relații excelente cu absolut toți cei alături de care a împărțit resursele limitate din junglă.

„M-am înțeles foarte bine cu toți colegii mei. Până în momentul de față consider că am ajuns să am o relație foarte bună cu toți. Îmi place să văd partea plină a paharului. Nu am cum să consider că am ceva cu cineva sau cineva cu mine. Nu am niciun regret în ceea ce privește această competiție, mi-am depășit toate așteptările și sunt mândru de mine”, a conchis acesta.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News