Daria Saville este însărcinată. Jucătoarea de tenis și Luke, soțul ei, vor deveni părinți pentru prima dată: „Deja te iubim foarte mult”

Daria Saville este însărcinată cu primul copil. Jucătoarea de tenis și soțul ei, Luke, au anunțat cu emoție că așteaptă primul lor copil împreună. Cei doi parteneri de viață au împărtășit bucuria cu fanii printr-o postare specială pe care au făcut-o pe rețelele de socializare. Sportiva va deveni mamă pentru prima dată în luna martie a anului 2026.

Daria Saville a dezvăluit că va deveni mamă pentru prima dată. Jucătoarea de tenis și soțul ei, Luke, au împărtășit vestea pe rețelele de socializare, alături de câteva imagini cu ecografia și cu cățelul lor. Pentru a-și îndeplini marele vis, acela de a deveni mamă, celebra sportivă a luat decizia de a apela la o procedură de conservare a ovulelor.

Daria Saville este însărcinată

Daria Saville a făcut public faptul că urmează să aibă un copil. Sportiva, cunoscută pentru performanțele ei din tenis, a mărturisit că se află în fața unei noi etape din viața ei, de această dată una personală, care este extrem de specială.

Alături de soțul ei, Luke, ea a împărtășit vestea printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. În imagini apar cei doi, alături de cățelul lor, dar și ecografia micuțului.

„Deja te iubim foarte mult. Pești, ca mami. Pentru toți cei care încă visează la acest moment, ne gândim la voi”, a scris tenismena la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Jucătoarea de tenis și Luke, soțul ei, vor deveni părinți pentru prima dată în martie 2026

De-a lungul timpului, Daria Saville a vorbit deschis pe Instagram despre dorința de a deveni mamă și despre pașii făcuți pentru a-și îndeplini visul. Printre aceștia s-a numărat și decizia de a apela la o procedură de conservare a ovulelor.

Cei doi parteneri de viață vor deveni părinți pentru prima dată în luna martie a anului 2026.

Povestea de dragoste dintre Daria Saville și Luke

Luke și Daria Saville s-au cunoscut în anul 2009, pe când aveau amândoi 15 ani, la competițiile de juniori din Mexic. La început au rămas doar prieteni, dar după doi ani legătura lor s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste.

Relația a evoluat treptat, iar în anul 2018, Luke a cerut-o în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 5 decembrie 2021, la Melbourne, în prezența apropiaților și a colegilor din circuit.

Pentru partenerul ei de viață, Daria Saville a renunțat la multe lucruri importante. În 2016 a obținut cetățenia australiană, deși s-a născut în Rusia.

Cine este Luke, soțul sportivei

Luke Saville nu este doar partenerul Dariei Saville, ci și sprijinul ei constant. El este tot jucător de tenis de performanță, cu o carieră marcată de succes încă din anul 2011, când a câștigat la simplu junior la Wimbledon.

În anul 2012, partenerul de viață al jucătoarei de tenis a obținut un alt titlu important la Australian Open, ajungând lider mondial junior.

Pe data de 8 noiembrie 2021 a atins cea mai bună poziție în clasamentul de dublu, locul 23, iar la Australian Open 2020 a avut un moment memorabil jucând alături de Max Purcell.

