Smiley, criticat de fani după ținuta de naș de la nunta lui Șerban Cazan: „Fusta aia te strică. Ia-ți niște pantaloni”

Smiley a devenit destul de curajos din punct de vedere vestimentar, în ultimul timp și și-a surprins fanii la ultimele apariții. Cu un stil complet neconformist s-a afișat artistul și la nunta prietenului său Șerban Cazan, iar fanii au reacționat imediat.

Cum a început Smiley să poarte „fuste”

Smiley și-a surprins fanii cu ultimele alegeri vestimentare. Artistul a început să poartă un stil cu totul diferit față de cel consacrat. Ultimele apariții ale juratului de la Vocea României i-au surprins pe fani care au crezut că acesta poartă fustă.

În realitate, artistul a purta niște pantaloni foarte evazați, care dădeau iluzia unei fuste ample. Comentariile nu au întârziat să apară de la internauți.

„Dragă Smiley, îmi ești simpatic, îmi plac melodiile tale, dar acești pantaloni foarte evazați nu te avantajează deloc”, „Te-a îmbrăcat Gina ca să nu te privească nimeni”, „Ce pantaloni caraghioși!”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care oamenii i le-au lăsat artistului.

Cum s-a îmbrăcat artistul la nunta prietenului său

Smiley și multe alte vedete au participat în weekend la nunta compozitorului Șerban Cazan. El și Gina Pistol au fost nași, așa că au fost în centrul atenției. Evenimentul s-a ținut în Grecia și la el au participat vedete precum Ruby, Antonia și Alex Delea, Jo sau Geanina Ilieș.

Prezentatoarea MasterChef a avut o rochie fabuloasă cu care a atras toate privirile, iar soțul ei, Smiley, a atras și el atenția prin costumul negru pe care l-a purtat, extrem de larg și o pereche de încălțări nonconformiste. Mulți internauți i-au criticat alegerea vestimentară, pe care au numit-o nepotrivită pentru un astfel de eveniment.

Petrecerea de nuntă

După ce au participat la cununia religioasă, soții, nașii și invitații au mers spre locația petrecerii, care a fost una spectaculoasă. Pe lângă piscină și vederea la mare, locul a fost decorat cu mult bun gust.

Mai mult, nuntașii au spart și farfurii, așa cum se face în Grecia la nunți. Soții și nașii au dansat toată seara și s-au distrat alături de invitați de seamă din industria muzicii românești.

Șerban Cazan și Andreea Ilie și-au unit destinatele la malul mării. El este unul dintre cei mai apreciați producători și compozitori români, activând în industria muzicală de peste 15 ani.

