Home > Vedete > Româneşti > Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia. Ce alte vedete au fost prezente la eveniment
Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia. Ce alte vedete au fost prezente la eveniment
.
Actualizat 22.09.2025, 16:51
Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia. Cei doi parteneri de viață au adus la eveniment energie și eleganță în mijlocul familiei, prietenilor și vedetelor care au sărbătorit alături de cuplu într-o atmosferă de neuitat. Iată ce alte vedete au fost prezente la nunta producătorului muzical cu Andreea!
Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit cu adevărat alături de Șerban Cazan și Andreea la nunta lor din Grecia. Evenimentul fastuos a fost plin de emoții, muzică și vedete cunoscute în showbiz-ul românesc.
Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia
Producătorul muzical Șerban Cazan și partenera lui de viață, Andreea, și-au unit destinele religios în Grecia, într-un eveniment la care familia, prietenii și vedetele au fost alături de ei. Nașii cuplului, Gina Pistol și Smiley, au fost remarcați pentru eleganța lor și pentru energia pe care au adus-o la petrecere.
Printre cei prezenți la fastuosul eveniment s-au numărat CRBL, Antonia, Ruby, Jo, Geanina Ilieș, Cabron, dar și mulți alții. Gina Pistol și Smiley au fost în centrul atenției, cântând și dansând alături de micuța Josephine Ana Maria, care i-a însoțit pe tot parcursul serii.
Ceremonia a avut loc la o biserică, acolo unde slujba s-a desfășurat în limba română, iar corul a încântat invitații cu cântece tradiționale. Andreea a purtat o rochie albă cu o crăpătură discretă, iar Șerban Cazan a ales un costum crem.
Alături de ei, nașii au fost prezenți aproape tot timpul, sprijinind și încurajând cuplul în momentele emoționante din viața lor. Și cei doi parteneri de viață au ales ținute frumoase pentru nuntă.
După cununia religioasă, invitații s-au mutat la petrecerea organizată lângă piscină, cu vedere la mare. Acolo, distracția a durat până dimineața, iar vedetele din showbiz s-au bucurat din plin alături de miri și nași.
Șerban Cazan și Andreea s-au căsătorit într-o locație de lux din Grecia
În luna martie a acestui an, Andreea și Șerban Cazan și-au anunțat logodna, iar în weekend-ul care tocmai a trecut s-au căsătorit în fața familiei și prietenilor. Evenimentul a avut loc într-un loc spectaculos, cu peisaje și atmosferă mediteraneană, creând astfel o nuntă de vis.
Locația luxoasă a avut vedere la mare, iar invitații au fost întâmpinați într-un decor elegant: terasa plină de flori albe, mesele aranjate impecabil și piscina cu priveliște panoramică. Organizatorii au avut mare grijă de toate detaliile, de la flori la iluminat, iar atmosfera de la petrecere a fost extrem de emoționantă.
Producătorul muzical a cerut-o în căsătorie pe Andreea, partenera lui, în luna martie a acestui an
Tot în luna martie 2025, Șerban Cazan a cerut-o pe Andreea în căsătorie într-un moment plin de emoție, iar ea a spus cel mai frumos și sincer „DA!” din viața sa. Imediat după acest moment special, producătorul muzical și-a împărtășit bucuria și cu urmăritorii lui de pe rețelele de socializare, acolo unde a scris un mesaj cu adevărat emoționant.
„Pentru totdeauna începe acum. DA!!!”, a scris compozitorul la postarea pe care a făcut-o atunci în mediul online.